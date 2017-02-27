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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8036803780388039
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:02

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?

вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.


Вчера красиво сработали в паре. Сначала НБУ вышел с покупкой, остановив падение и заставив нервных (в том числе и меня) откупиться, а потом, когда резко пошли в рост, НБУ выпустил своего - Укргаз с продажей. И как-то никакие репутационные потери его не смущали (это ко вчерашнему разговору). Ихтамнет.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:05

  Striker написав:Взял ещё часть по 26.95


Вчера онлайн можно было взять по 26.90, ну то такое.
Есть ощущение, что НБУ спокойно может пустить курс ниже.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:07

  Striker написав:
  GDV29 написав:В 26,50-26,80 не верите в тек. году?

В 26.50 не верю, а 26.80 не исключаю. Опустимся ниже - возьму ещё, чем ещё раз усредню курс покупки до меньшего.


Говорят, что усредняться на падающем тренде вредно. Но сам грешу тем же.
Это, как спешить отыграть проигрыш в карты.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фундаментальні чинники продовжують бути позитивними для грн. НБУ дає зрозуміти, що він не проти зміцнення нацвалюти, поки що. Додатковим чинником, який в найближчі дні може додати сил гривні можуть стати нерезиденти. ФРС всіх заспокоїв, розмаїті "аналітики" знаходять максимум негативу в рості всіх показників американської економіки "менше прогнозованого" :mrgreen: . Долар слабне і інтерес до нього трохи падає. На цьому фоні має відновитися зацікавленість власників емітованих трильйонів розмаїтих ВКВ, прилаштувати їх десь під порядні відсотки.
За останні дні нерезиденти перестали виходити з боргових паперів мінфіну. Більше того, на вторинці нерезидентами куплено паперів більше ніж на 300 млн, а на аукціоні у вівторок вони викупили ОВДП на 500 млн. Якщо вівторкове розміщення приверне їх увагу, що є досить імовірним, то продавати вони можуть почати вже завтра...
https://www.profinance.ru/news/2021/07/ ... dnika.html :wink:
orest
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:07

  orest написав: розмаїті "аналітики" знаходять максимум негативу в рості всіх показників американської економіки "менше прогнозованого"


Так меньший рост ВВП, по-идее, говорит о необходимости более длительного стимулирования, а значит и более позднего ужесточения ДКП. Разве нет?

Сегодня здесь уже призывали не искать черную кошку в темной комнате. На мой взгляд, призывали безосновательно. А вот сейчас такой призыв - то, что доктор прописал. В целом ваш комментарий мне понравился, но наличие тенденциозности в нем не позволяет дотянуться до кнопки "+"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:31

  kluychkooleg написав:Говорят, что усредняться на падающем тренде вредно. Но сам грешу тем же.
Это, как спешить отыграть проигрыш в карты.

Я там писал, что если не считать профит от сдачи, то фактически получается покупка примерно по 26.97. Можно отнять недополученный профит от % по грн, но страховка была нужна уже тогда. Ну, сходим мы ещё вниз, куплю ещё часть. Зато сейчас мне как-то спокойнее на душе и могу не заглядывать каждые 5 минут на Форекс.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В целом ваш комментарий мне понравился, но наличие тенденциозности в нем не позволяет дотянуться до кнопки "+"

От мати Василева, Йосип на кобилі, як бим мав се пережити :mrgreen:
orest
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:37

  orest написав:
  zРадио написав:В целом ваш комментарий мне понравился, но наличие тенденциозности в нем не позволяет дотянуться до кнопки "+"

От мати Василева, Йосип на кобилі, як бим мав се пережити :mrgreen:


Это не про плюсики, а качество контента. Жаль, если не поняли. Добавлять по ложечке дегтя в каждую бочку с медом - выбор иррациональный, но сознательный :lol:
zРадио
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  #<1 ... 8036803780388039
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