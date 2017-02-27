Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?
вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.
Вчера красиво сработали в паре. Сначала НБУ вышел с покупкой, остановив падение и заставив нервных (в том числе и меня) откупиться, а потом, когда резко пошли в рост, НБУ выпустил своего - Укргаз с продажей. И как-то никакие репутационные потери его не смущали (это ко вчерашнему разговору). Ихтамнет.
Фундаментальні чинники продовжують бути позитивними для грн. НБУ дає зрозуміти, що він не проти зміцнення нацвалюти, поки що. Додатковим чинником, який в найближчі дні може додати сил гривні можуть стати нерезиденти. ФРС всіх заспокоїв, розмаїті "аналітики" знаходять максимум негативу в рості всіх показників американської економіки "менше прогнозованого" . Долар слабне і інтерес до нього трохи падає. На цьому фоні має відновитися зацікавленість власників емітованих трильйонів розмаїтих ВКВ, прилаштувати їх десь під порядні відсотки. За останні дні нерезиденти перестали виходити з боргових паперів мінфіну. Більше того, на вторинці нерезидентами куплено паперів більше ніж на 300 млн, а на аукціоні у вівторок вони викупили ОВДП на 500 млн. Якщо вівторкове розміщення приверне їх увагу, що є досить імовірним, то продавати вони можуть почати вже завтра... https://www.profinance.ru/news/2021/07/ ... dnika.html
orest написав: розмаїті "аналітики" знаходять максимум негативу в рості всіх показників американської економіки "менше прогнозованого"
Так меньший рост ВВП, по-идее, говорит о необходимости более длительного стимулирования, а значит и более позднего ужесточения ДКП. Разве нет?
Сегодня здесь уже призывали не искать черную кошку в темной комнате. На мой взгляд, призывали безосновательно. А вот сейчас такой призыв - то, что доктор прописал. В целом ваш комментарий мне понравился, но наличие тенденциозности в нем не позволяет дотянуться до кнопки "+"
kluychkooleg написав:Говорят, что усредняться на падающем тренде вредно. Но сам грешу тем же. Это, как спешить отыграть проигрыш в карты.
Я там писал, что если не считать профит от сдачи, то фактически получается покупка примерно по 26.97. Можно отнять недополученный профит от % по грн, но страховка была нужна уже тогда. Ну, сходим мы ещё вниз, куплю ещё часть. Зато сейчас мне как-то спокойнее на душе и могу не заглядывать каждые 5 минут на Форекс.