Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?
вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.
Вчера красиво сработали в паре. Сначала НБУ вышел с покупкой, остановив падение и заставив нервных (в том числе и меня) откупиться, а потом, когда резко пошли в рост, НБУ выпустил своего - Укргаз с продажей. И как-то никакие репутационные потери его не смущали (это ко вчерашнему разговору). Ихтамнет.
Фундаментальні чинники продовжують бути позитивними для грн. НБУ дає зрозуміти, що він не проти зміцнення нацвалюти, поки що. Додатковим чинником, який в найближчі дні може додати сил гривні можуть стати нерезиденти. ФРС всіх заспокоїв, розмаїті "аналітики" знаходять максимум негативу в рості всіх показників американської економіки "менше прогнозованого" . Долар слабне і інтерес до нього трохи падає. На цьому фоні має відновитися зацікавленість власників емітованих трильйонів розмаїтих ВКВ, прилаштувати їх десь під порядні відсотки. За останні дні нерезиденти перестали виходити з боргових паперів мінфіну. Більше того, на вторинці нерезидентами куплено паперів більше ніж на 300 млн, а на аукціоні у вівторок вони викупили ОВДП на 500 млн. Якщо вівторкове розміщення приверне їх увагу, що є досить імовірним, то продавати вони можуть почати вже завтра... https://www.profinance.ru/news/2021/07/ ... dnika.html
orest написав: розмаїті "аналітики" знаходять максимум негативу в рості всіх показників американської економіки "менше прогнозованого"
Так меньший рост ВВП, по-идее, говорит о необходимости более длительного стимулирования, а значит и более позднего ужесточения ДКП. Разве нет?
Сегодня здесь уже призывали не искать черную кошку в темной комнате. На мой взгляд, призывали безосновательно. А вот сейчас такой призыв - то, что доктор прописал. В целом ваш комментарий мне понравился, но наличие тенденциозности в нем не позволяет дотянуться до кнопки "+"
kluychkooleg написав:Говорят, что усредняться на падающем тренде вредно. Но сам грешу тем же. Это, как спешить отыграть проигрыш в карты.
Я там писал, что если не считать профит от сдачи, то фактически получается покупка примерно по 26.97. Можно отнять недополученный профит от % по грн, но страховка была нужна уже тогда. Ну, сходим мы ещё вниз, куплю ещё часть. Зато сейчас мне как-то спокойнее на душе и могу не заглядывать каждые 5 минут на Форекс.
zРадио написав:Блумберг вчера написал, что это, напротив, reverse repo (RRP). Сегодня статьи нет, и я пошел читать первоисточник:
Under the SRF, the Federal Reserve will conduct daily overnight repo operations against Treasury securities, agency debt securities, and agency mortgage-backed securities, with a maximum operation size of $500 billion. The minimum bid rate for repos under the facility will be set initially at 25 basis points, somewhat above the general level of overnight interest rates. Counterparties for this facility will include primary dealers and will be expanded over time to include additional depository institutions.
Что получается: - текущий объем RRP на балансе ФРС - около 1 трлн долларов. Это деньги, которые экономике не нужны, соответственно, SRF в условиях профицита ликвидности так же не востребован, и создается на будущее на случай, когда профицит сменится дефицитом;
Прочитайте оригинал, если нетяжело - интересно ваше мнение
Сибарит написав:Слямзили у нас схему суточного рефинанса
Однако, чтобы дать эту ликвидность банкам в объеме 500 млрд. долл., ФРС сначала должна, по-моему, попросту ее напечатать. По тексту ФРС и комментариям аналитиков не совсем понятно, а что означает лимит 500 млрд.долл. Скорее всего, речь не идет о выдаче до 0,5 трлн. долл. одному заемщику. Вероятно, что это лимит для операций ФРС со всеми заемщиками, который не может быть превышен ею во время действия этой программы. Наконец, результат действия этой программы, которая началась с 29 июля, по-моему, уже очевиден. Доллар падает в подавляющем большинстве валютных пар, а его индекс так и не перешагнул пока отметку 93, упав сегодня ниже 92.
orest написав: розмаїті "аналітики" знаходять максимум негативу в рості всіх показників американської економіки "менше прогнозованого"
Так меньший рост ВВП, по-идее, говорит о необходимости более длительного стимулирования, а значит и более позднего ужесточения ДКП. Разве нет?
Ужесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда. ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей. А с ней можно бороться десятилетиями. Особенно в период различных пандемий и локдаунов. Тем самым Пауэлл признал что печатный станок никто выключать уже не будет... Всё... Приехали...
У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...