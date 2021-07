zРадио написав:

Блумберг вчера написал, что это, напротив, reverse repo (RRP). Сегодня статьи нет, и я пошел читать первоисточник:Under the SRF, the Federal Reserve will conduct daily overnight repo operations against Treasury securities, agency debt securities, and agency mortgage-backed securities, with a maximum operation size of $500 billion. The minimum bid rate for repos under the facility will be set initially at 25 basis points, somewhat above the general level of overnight interest rates. Counterparties for this facility will include primary dealers and will be expanded over time to include additional depository institutions.Что получается:- текущий объем RRP на балансе ФРС - около 1 трлн долларов. Это деньги, которые экономике не нужны, соответственно, SRF в условиях профицита ликвидности так же не востребован, и создается на будущее на случай, когда профицит сменится дефицитом;Прочитайте оригинал, если нетяжело - интересно ваше мнение