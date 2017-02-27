Додано: Чет 29 лип, 2021 21:45

zРадио написав: Блумберг вчера написал, что это, напротив, reverse repo (RRP). Сегодня статьи нет, и я пошел читать первоисточник:



Under the SRF, the Federal Reserve will conduct daily overnight repo operations against Treasury securities, agency debt securities, and agency mortgage-backed securities, with a maximum operation size of $500 billion. The minimum bid rate for repos under the facility will be set initially at 25 basis points, somewhat above the general level of overnight interest rates. Counterparties for this facility will include primary dealers and will be expanded over time to include additional depository institutions.



Что получается:

- текущий объем RRP на балансе ФРС - около 1 трлн долларов. Это деньги, которые экономике не нужны, соответственно, SRF в условиях профицита ликвидности так же не востребован, и создается на будущее на случай, когда профицит сменится дефицитом;



Прочитайте оригинал, если нетяжело - интересно ваше мнение Блумберг вчера написал, что это, напротив, reverse repo (RRP). Сегодня статьи нет, и я пошел читать первоисточник:Under the SRF, the Federal Reserve will conduct daily overnight repo operations against Treasury securities, agency debt securities, and agency mortgage-backed securities, with a maximum operation size of $500 billion. The minimum bid rate for repos under the facility will be set initially at 25 basis points, somewhat above the general level of overnight interest rates. Counterparties for this facility will include primary dealers and will be expanded over time to include additional depository institutions.Что получается:- текущий объем RRP на балансе ФРС - около 1 трлн долларов. Это деньги, которые экономике не нужны, соответственно, SRF в условиях профицита ликвидности так же не востребован, и создается на будущее на случай, когда профицит сменится дефицитом;Прочитайте оригинал, если нетяжело - интересно ваше мнение

Сибарит написав: Слямзили у нас схему суточного рефинанса Слямзили у нас схему суточного рефинанса

Итак, насколько я понял, это прямое репо ФРС, а именно ФРС будет давать ликвидность банкам на условиях "овернайт" под залог государственных и (или) ипотечных облигаций, а через сутки банки будут выкупать обратно у ФРС эти облигации по ставке 0,25%, то есть дороже.Аналитики считают, что за счет 0,25% ФРС будет частично извлекать ликвидность с рынка:Однако, чтобы дать эту ликвидность банкам в объеме 500 млрд. долл., ФРС сначала должна, по-моему, попросту ее напечатать.По тексту ФРС и комментариям аналитиков не совсем понятно, а что означает лимит 500 млрд.долл. Скорее всего, речь не идет о выдаче до 0,5 трлн. долл. одному заемщику. Вероятно, что это лимит для операций ФРС со всеми заемщиками, который не может быть превышен ею во время действия этой программы.Наконец, результат действия этой программы, которая началась с 29 июля, по-моему, уже очевиден. Доллар падает в подавляющем большинстве валютных пар, а его индекс так и не перешагнул пока отметку 93, упав сегодня ниже 92.