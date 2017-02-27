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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8037803880398040
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:жесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда.
ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей.
каким образом фрс будет бороться с безработицей?
vitaliian
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