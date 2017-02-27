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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8037803880398040
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:жесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда.
ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей.
каким образом фрс будет бороться с безработицей?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:38

  RTC12 написав:Ужесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда.
ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей.
А с ней можно бороться десятилетиями.
Особенно в период различных пандемий и локдаунов.
Тем самым Пауэлл признал что печатный станок никто выключать уже не будет...
Всё... Приехали...


Опрометчивое предположение, весьма... Хотя тут может быть разночтение терминов :wink: Эмиссию ФРС, и правда, никогда не остановит - такова механика системы частичного резервирования. Но стоимость доллара по отношению к другим валютам и активам будет разной при разных ДКП - в периоды высокой эмиссии доллар будет дешевым (мягкая политика), в периоды низкой эмиссии - дорогим (жесткая политика)

  RTC12 написав:У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...


А вот с этим спорить тяжело - на длинной дистанции золото обыграет и доллар, и все остальные фидуциарные деньги, и все бонды, и подавляющее большинство акций, и недвижимость

  Igneus написав:Однако, чтобы дать эту ликвидность банкам в объеме 500 млрд. долл., ФРС сначала должна, по-моему, попросту ее напечатать


Сильно не уверен, но спорить не берусь. В моем понимании, если баланс RRP превышает верхний лимит RP, то новые деньги не нужны
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 лип, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:40

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:жесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда.
ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей.
каким образом фрс будет бороться с безработицей?

У них способ один. Вместе с Конгрессом, Президентом и Мин.фином выделять всё больше и больше денег под различные программы. Под этой благой целью будут стремиться удержать фондовые рынки на плаву. А инфляция уже по барабану.
Сначала она была как временное и переходящее явление, а сейчас этого ориентира уже нет...
Около года назад нечто подобное уже заявляла К.Лагард.
Дословно не помню, но смысл такой:
"Нас не интересуют сбережения граждан, нам важно увеличить занятость населения..."
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:48

  RTC12 написав:У них способ один. Вместе с Конгрессом, Президентом и Мин.фином выделять всё больше и больше денег под различные программы. Под этой благой целью будут стремиться удержать фондовые рынки на плаву. А инфляция уже по барабану.
Сначала она была как временное и переходящее явление, а сейчас этого ориентира уже нет...
Около года назад нечто подобное уже заявляла К.Лагард.
Дословно не помню, но смысл такой:
"Нас не интересуют сбережения граждан, нам важно увеличить занятость населения..."


Такие же настроения царили на рынке и в 2009-2010 гг, когда казалось, что MBS и TARP бесконечны. Но нет - уже в 2011-м доллар вновь стал дефицитным товаром. Особенно, за пределами США...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:49

  zРадио написав: ...Но стоимость доллара по отношению к другим валютам и активам будет разной при разных ДКП - в периоды высокой эмиссии доллар будет дешевым (мягкая политика), в периоды низкой эмиссии - дорогим (жесткая политика)

Это уже технические детали. Если посмотреть глобально, то ориентир на повышение ставки исчез, и на фондовых рынках уже всё можно, не оглядываясь от страха по сторонам.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:59

  RTC12 написав:"Нас не интересуют сбережения граждан, нам важно увеличить занятость населения..."

Иначе рухнет карточный домик - кто будет стоить пирамиды?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:03

  RTC12 написав:Это уже технические детали. Если посмотреть глобально, то ориентир на повышение ставки исчез, и на фондовых рынках уже всё можно, не оглядываясь от страха по сторонам.


Готовы зайти в акции по текущим ценам?

PS: рынок как прайсил первое повышение ставки в конце 2022-го / начале 2023-го, так и прайсит. Что именно во вчерашнем постном заявлении Пауэлла вас так взволновало?
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 лип, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:04

  zРадио написав:Такие же настроения царили на рынке и в 2009-2010 гг, когда казалось, что MBS и TARP бесконечны. Но нет - уже в 2011-м доллар вновь стал дефицитным товаром. Особенно, за пределами США...

Тогда не вливали триллионы и Китай ещё был слабоват.
Сейчас всё намного сложней. Но появился прекрасный повод(COVID-19) удешевить свои потери от размещения трежерис, за счет инфляции, которую ФРС уже не собирается контролировать.
Всё получится красиво, и за счёт других... И ответ на возмущения будет приблизительно такой:
"Парни, у нас всё по честному. Мы ведь вас предупреждали..."
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:19

  zРадио написав:PS: рынок как прайсил первое повышение ставки в конце 2022-го / начале 2023-го, так и прайсит. Что именно во вчерашнем постном заявлении Пауэлла вас так взволновало?

Оно далеко не постное...
Была надежда что там возобладает здравый смысл,
и всё таки П.Волкера, который задушил инфляцию в США, там еще помнят.
На поверку оказалось что там шальная братия, по типу наших зелёных, которые живут сегодняшним днем. Поэтому лично я уже не верю ни в доллар, ни в евро,
так как эти фиаты скоро устремятся к нулю уже в геометрической прогрессии...
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