|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 22:18
RTC12 написав:
жесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда.
ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей.
каким образом фрс будет бороться с безработицей?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8024
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1457 раз.
- Подякували: 2111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 22:38
RTC12 написав:
Ужесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда.
ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей.
А с ней можно бороться десятилетиями.
Особенно в период различных пандемий и локдаунов.
Тем самым Пауэлл признал что печатный станок никто выключать уже не будет...
Всё... Приехали...
Опрометчивое предположение, весьма... Хотя тут может быть разночтение терминов
Эмиссию ФРС, и правда, никогда не остановит - такова механика системы частичного резервирования. Но стоимость доллара по отношению к другим валютам и активам будет разной при разных ДКП - в периоды высокой эмиссии доллар будет дешевым (мягкая политика), в периоды низкой эмиссии - дорогим (жесткая политика)
RTC12 написав:
У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...
А вот с этим спорить тяжело - на длинной дистанции золото обыграет и доллар, и все остальные фидуциарные деньги, и все бонды, и подавляющее большинство акций, и недвижимость
Igneus написав:
Однако, чтобы дать эту ликвидность банкам в объеме 500 млрд. долл., ФРС сначала должна, по-моему, попросту ее напечатать
Сильно не уверен, но спорить не берусь. В моем понимании, если баланс RRP превышает верхний лимит RP, то новые деньги не нужны
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 29 лип, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10710
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 5156 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Чет 29 лип, 2021 22:40
vitaliian написав: RTC12 написав:
жесточение откладывается на неопределенный период, если не навсегда.
ФРС больше не будет ориентироваться на инфляцию, а будет бороться с безработицей.
каким образом фрс будет бороться с безработицей?
У них способ один. Вместе с Конгрессом, Президентом и Мин.фином выделять всё больше и больше денег под различные программы. Под этой благой целью будут стремиться удержать фондовые рынки на плаву. А инфляция уже по барабану.
Сначала она была как временное и переходящее явление, а сейчас этого ориентира уже нет...
Около года назад нечто подобное уже заявляла К.Лагард.
Дословно не помню, но смысл такой:
"Нас не интересуют сбережения граждан, нам важно увеличить занятость населения..."
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 22:48
RTC12 написав:
У них способ один. Вместе с Конгрессом, Президентом и Мин.фином выделять всё больше и больше денег под различные программы. Под этой благой целью будут стремиться удержать фондовые рынки на плаву. А инфляция уже по барабану.
Сначала она была как временное и переходящее явление, а сейчас этого ориентира уже нет...
Около года назад нечто подобное уже заявляла К.Лагард.
Дословно не помню, но смысл такой:
"Нас не интересуют сбережения граждан, нам важно увеличить занятость населения..."
Такие же настроения царили на рынке и в 2009-2010 гг, когда казалось, что MBS и TARP бесконечны. Но нет - уже в 2011-м доллар вновь стал дефицитным товаром. Особенно, за пределами США...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10710
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 5156 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Чет 29 лип, 2021 22:49
zРадио написав:
...Но стоимость доллара по отношению к другим валютам и активам будет разной при разных ДКП - в периоды высокой эмиссии доллар будет дешевым (мягкая политика), в периоды низкой эмиссии - дорогим (жесткая политика)
Это уже технические детали. Если посмотреть глобально, то ориентир на повышение ставки исчез, и на фондовых рынках уже всё можно, не оглядываясь от страха по сторонам.
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 22:59
RTC12 написав:
"Нас не интересуют сбережения граждан, нам важно увеличить занятость населения..."
Иначе рухнет карточный домик - кто будет стоить пирамиды?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10215
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 1930 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:03
RTC12 написав:
Это уже технические детали. Если посмотреть глобально, то ориентир на повышение ставки исчез, и на фондовых рынках уже всё можно, не оглядываясь от страха по сторонам.
Готовы зайти в акции по текущим ценам?
PS: рынок как прайсил первое повышение ставки в конце 2022-го / начале 2023-го, так и прайсит. Что именно во вчерашнем постном заявлении Пауэлла вас так взволновало?
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 29 лип, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10710
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 5156 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:04
zРадио написав:
Такие же настроения царили на рынке и в 2009-2010 гг, когда казалось, что MBS и TARP бесконечны. Но нет - уже в 2011-м доллар вновь стал дефицитным товаром. Особенно, за пределами США...
Тогда не вливали триллионы и Китай ещё был слабоват.
Сейчас всё намного сложней. Но появился прекрасный повод(COVID-19) удешевить свои потери от размещения трежерис, за счет инфляции, которую ФРС уже не собирается контролировать.
Всё получится красиво, и за счёт других... И ответ на возмущения будет приблизительно такой:
"Парни, у нас всё по честному. Мы ведь вас предупреждали..."
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:19
zРадио написав:
PS: рынок как прайсил первое повышение ставки в конце 2022-го / начале 2023-го, так и прайсит. Что именно во вчерашнем постном заявлении Пауэлла вас так взволновало?
Оно далеко не постное...
Была надежда что там возобладает здравый смысл,
и всё таки П.Волкера, который задушил инфляцию в США, там еще помнят.
На поверку оказалось что там шальная братия, по типу наших зелёных, которые живут сегодняшним днем. Поэтому лично я уже не верю ни в доллар, ни в евро,
так как эти фиаты скоро устремятся к нулю уже в геометрической прогрессии...
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26792
|4733481
|
|
|7583
|2799578
|
Чет 29 лип, 2021 22:19
Яша
|
|966
|741773
|
|