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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:07
kluychkooleg ще відучора ... я таки поспішив, 16 копійок на доларі - трошки дофіга вийшла різниця з 27.05
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stas_rst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:20
stas_rst написав:kluychkooleg
ще відучора ... я таки поспішив
, 16 копійок на доларі - трошки дофіга вийшла різниця з 27.05
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:41
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sani_2012
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:06
RTC12 написав:
У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...
Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.
Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:12
26.82 ( плинтус мы к тебе идём )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:14
sani_2012 написав:
26.82 ( плинтус мы к тебе идём )*Відправлено з Чату
26.5 цель
все просто
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:17
stas_rst написав:kluychkooleg
ще відучора ... я таки поспішив, 16 копійок на доларі - трошки дофіга вийшла різниця з 27.05
до конца августа 2021г. еще больше будет разница....
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