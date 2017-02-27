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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8038803980408041
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:07

kluychkooleg ще відучора ... я таки поспішив, 16 копійок на доларі - трошки дофіга вийшла різниця з 27.05
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:20

  stas_rst написав:kluychkooleg ще відучора ... я таки поспішив, 16 копійок на доларі - трошки дофіга вийшла різниця з 27.05

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26.83

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...

Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.
Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:12

26.82 ( плинтус мы к тебе идём )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:14

  sani_2012 написав:26.82 ( плинтус мы к тебе идём )

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26.5 цель
все просто
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:17

  stas_rst написав:kluychkooleg ще відучора ... я таки поспішив, 16 копійок на доларі - трошки дофіга вийшла різниця з 27.05

до конца августа 2021г. еще больше будет разница.... :)
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