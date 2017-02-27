Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:01

Denik написав: RTC12 написав: У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое... У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...

Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.

Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.

Denik написав: Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется. Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.

Вы забыли добавить Китай, который золото очень активно покупает и понятно что не для производства микрочипов. Все центробанки мира золото практически не продают из своих резервов. Наоборот, многие уже стали его покупать. Согласно документов Базель III, которые недавно вступили в силу, физическое золото уже классифицируется как актив первого уровня, т.е. его выделяют в ту же категорию, что и наличные деньги.Золото это не просто актив и металл, это уже реальные деньги.Это глубокое заблуждение, так как методы борьбы с кризисами уже понятны,и ФРС это наглядно показала. В случае кризиса вливание ликвидности будет везде.Иначе майданы, бунты и прочий беспредел, вплоть до штурма Капитолия.Инфляция, это лучшая питательная среда для золота.Так что в нынешних условиях дорога у золота только одна. Вверх...