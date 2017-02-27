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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8040804180428043>
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:33

  Denik написав:
  RTC12 написав:У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...

Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.
Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.

это всё понятно, но мир входит в гипер, назовите тогда во что можно вложить деньги
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:35

  Успіх написав:Йдемо таки до мого прогнозу на 26,6 :wink: :D

...але, чи залишиться ще порох у порохівницях до того часу у форумчан - це вже інше питання! :wink: :lol:

странный из вас прогнозист, прогнозируете 26,6 а сами откупаетесь дороже.

помните наш диалог?)
  Успіх написав:
  vitaliian написав:до середины июля будет падение или плато

Звідки така впевненість?

учётная ставка творит чудеса. Падение продолжится и в августе, а если зайдут нерезы то и в сентябре тоже. У нацбанка выбор либо инфляция либо укрепляж. На последнем брифинге решили бить инфляцию... Умные люди понимают куда эти ноги приведут. Потом будут бить укрепляж.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 09:51, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:42

  edvardd написав:
  Denik написав:
  RTC12 написав:У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...

Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.
Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.

это всё понятно, но мир входит в гипер, назовите тогда во что можно вложить деньги

В себя, любимое добавлять по вкусу))
НБУ немного проторговал уровень 27, но в этот раз сильно его не оборонял, сейчас позволяет нырнуть уже ощутимо ниже.
Высадили садящихся в последний вагон по 27 и можно дрейфовать в район 26.50. Хулиган этот нацбанк, но мне нравиццо как он работает))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:48

Как выражаются жертвы инцеста : "насыпай в кратер"

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:00

  Олежан написав:
  sani_2012 написав:26.82 ( плинтус мы к тебе идём )

*Відправлено з Чату

26.5 цель
все просто


Иногда рынок делает злую шутку, например минимум устанавливает на 26,66 а потом идет вверх
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:01

  Denik написав:
  RTC12 написав:У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...

Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.

Вы забыли добавить Китай, который золото очень активно покупает и понятно что не для производства микрочипов. Все центробанки мира золото практически не продают из своих резервов. Наоборот, многие уже стали его покупать. Согласно документов Базель III, которые недавно вступили в силу, физическое золото уже классифицируется как актив первого уровня, т.е. его выделяют в ту же категорию, что и наличные деньги.
Золото это не просто актив и металл, это уже реальные деньги.
  Denik написав:Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.

Это глубокое заблуждение, так как методы борьбы с кризисами уже понятны,
и ФРС это наглядно показала. В случае кризиса вливание ликвидности будет везде.
Иначе майданы, бунты и прочий беспредел, вплоть до штурма Капитолия.
Инфляция, это лучшая питательная среда для золота.
Так что в нынешних условиях дорога у золота только одна. Вверх...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:02

Нет ни одного актива в мире ( который бы показывал обсалютную прямую )
Все что я знаю ( так это обсалютная бесконечность )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:странный из вас прогнозист, прогнозируете 26,6 а сами откупаетесь дороже

Так мене бізнес-обставини заставляють купувати раніше(і ще перестраховуватись) - а то я на купівлю смарта, забагато коштів витягнув з свого бізнесу...
  vitaliian написав:помните наш диалог?)

Який саме?(про що?)
Бо у нас було багато діалогів :D
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:33

Цена на газ в Европе улетела.
Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.
Зашибись.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:35

  zzzzzz написав:Цена на газ в Европе улетела.
Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.
Зашибись.

центральное отопление х2?
vitaliian
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