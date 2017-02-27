|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:33
Denik написав: RTC12 написав:
У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...
Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.
Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.
это всё понятно, но мир входит в гипер, назовите тогда во что можно вложить деньги
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6552
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:35
странный из вас прогнозист, прогнозируете 26,6 а сами откупаетесь дороже.
помните наш диалог?)
Успіх написав: vitaliian написав:
до середины июля будет падение или плато
Звідки така впевненість?
учётная ставка творит чудеса. Падение продолжится и в августе, а если зайдут нерезы то и в сентябре тоже. У нацбанка выбор либо инфляция либо укрепляж. На последнем брифинге решили бить инфляцию... Умные люди понимают куда эти ноги приведут. Потом будут бить укрепляж.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 30 лип, 2021 09:51, всього редагувалось 6 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8032
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1458 раз.
- Подякували: 2112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:42
edvardd написав: Denik написав: RTC12 написав:
У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...
Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.
Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.
это всё понятно, но мир входит в гипер, назовите тогда во что можно вложить деньги
В себя, любимое добавлять по вкусу))
НБУ немного проторговал уровень 27, но в этот раз сильно его не оборонял, сейчас позволяет нырнуть уже ощутимо ниже.
Высадили садящихся в последний вагон по 27 и можно дрейфовать в район 26.50. Хулиган этот нацбанк, но мне нравиццо как он работает))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11843
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 3028 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:48
Как выражаются жертвы инцеста : "насыпай в кратер"*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:00
Олежан написав: sani_2012 написав:
26.82 ( плинтус мы к тебе идём )*Відправлено з Чату
26.5 цель
все просто
Иногда рынок делает злую шутку, например минимум устанавливает на 26,66 а потом идет вверх
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38226
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3681 раз.
- Подякували: 11606 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:01
Denik написав: RTC12 написав:
У кого свободные деньги ляшку жгут, покупайте лучше золото, пока оно ещё дешевое...
Золото тот еще скрепный металл. Промышленная потребность в нем очень небольшая (производство чипов и разънмов). Основной спрос на него - это арабы и индусы, исходя из народных традиций + такие же скрепные ЗВР РФ.
Вы забыли добавить Китай, который золото очень активно покупает и понятно что не для производства микрочипов. Все центробанки мира золото практически не продают из своих резервов. Наоборот, многие уже стали его покупать. Согласно документов Базель III, которые недавно вступили в силу, физическое золото уже классифицируется как актив первого уровня, т.е. его выделяют в ту же категорию, что и наличные деньги.
Золото это не просто актив и металл, это уже реальные деньги.
Denik написав:
Если в эти страны придет кризис - то от цен на золото ничего не останется.
Это глубокое заблуждение, так как методы борьбы с кризисами уже понятны,
и ФРС это наглядно показала. В случае кризиса вливание ликвидности будет везде.
Иначе майданы, бунты и прочий беспредел, вплоть до штурма Капитолия.
Инфляция, это лучшая питательная среда для золота.
Так что в нынешних условиях дорога у золота только одна. Вверх...
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:02
Нет ни одного актива в мире ( который бы показывал обсалютную прямую )
Все что я знаю ( так это обсалютная бесконечность )*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:17
vitaliian написав:
странный из вас прогнозист, прогнозируете 26,6 а сами откупаетесь дороже
Так мене бізнес-обставини заставляють купувати раніше(і ще перестраховуватись) - а то я на купівлю смарта, забагато коштів витягнув з свого бізнесу...
vitaliian написав:
помните наш диалог?)
Який саме?(про що?)
Бо у нас було багато діалогів
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:33
Цена на газ в Европе улетела.
Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.
Зашибись.
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38226
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3681 раз.
- Подякували: 11606 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:35
zzzzzz написав:
Цена на газ в Европе улетела.
Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.
Зашибись.
центральное отопление х2?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8032
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1458 раз.
- Подякували: 2112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7585
|2846051
|
П'ят 30 лип, 2021 08:53
ЛОБ
|
|26793
|4772379
|
П'ят 30 лип, 2021 05:19
чик
|
|966
|759393
|
|