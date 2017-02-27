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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8040804180428043
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:36

  zzzzzz написав:Цена на газ в Европе улетела.
Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.
Зашибись.

Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация?
росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?....
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 30 лип, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:38

  Proofy написав:
  Hotab написав:тарасов , на волне подъёма вытряхнем на днях слабонервных и снова вниз. Но недолго и недалеко.

По 27 хоть дадут откупиться?

почём откупились?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:41

vitaliian "У нацбанка выбор либо инфляция либо укрепляж"(с)
:shock: А хіба у нас не присутня стрімка інфляція на фоні укрєпляжа, що і примушує замислитись над непрогнозованою тимчасовістю та частковою штучністю того "укрєпляжа" ?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И не понятно как будет НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ именно населению, учитывая мировые цены на Хабе, возможно усреднят цену с учетом собственной добычи.... Сейчас действут безразрывный тариф на природный газ именно для населения 7,96 грн/м3 до 1 мая 2022 г. Для теплокомунэнерго вроде газ дороже будет у НАКа, а это централизованное отопление соответственно населению дороже. Т.е. выгодно сейчас просто иметь автономное отопление в квартире/либо частный дом, а не централлизованное отопление с ценами на газ для теплокомунэнерго.
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 30 лип, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:41

  zzzzzz написав:Цена на газ в Европе улетела.
Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.
Зашибись.

Этот год они пропетляют, а вот отопительный сезон 22/23 вызывает опасения.
Надеемся на тёплую зиму и на то, что цена упадёт.
Есть информация от мэра небольшого города, планируют по сути начать отопительный сезон только при стабильно минусовых температурах, когда опустимся до среднесуточных плановых плюс 8, то будут поддерживать систему, но не топить.
Тарифы на тепло должен утвердить местный совет, но план +50% к прайсу..
Все в шоке.
По курсу, 81 на 83 межбанк, готовы к новой порции снижения, возврат ндс уже почти отыграли.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:49

Ощущение, что без притормаживающего где-то на уровне 26,81 НБУ сегодня снова не обошлось.

О, только написал, на курсе появилась запоздалая (для неподписчиков) новость -
10:45
На рынке появился Нацбанк: он купил около 20 млн долларов в районе 26,81 - и ушел.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 30 лип, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:51

  GDV29 написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ в Европе улетела.
Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.
Зашибись.

Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация?
росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?....



Совпало очень много факторов.
Холодная и долгая зима - очень сильно истощила подземные хранилища.
Снятие локдаунов - запуск промышленности - рост потребления.
Газпром приложил свою руку.
Внеплатновые ремонты на европейских трубопроводах и месторождениях
zzzzzz
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  #<1 ... 8040804180428043
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