Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:34

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

30.07.2021....................26,8159

Доллар потерял 7 копеек.



МКГ*............7.1385............7.1536...........+0.21%



Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе попытались пойти вниз, Как только опустились на копейку, на рынке появился регулятор с легкой интервенцией. Движение остановилось, а после небольшой паузы даже выросли на полкопейки. Интервенция может показаться излишне жесткой, но стоит учитывать, что вчера закрылись ниже официального, а сегодня открылись ниже закрытия. Разница между официальным и справочным курсами выглядит достаточно убедительно.

После достаточно спокойной ночи доллар в мире возобновил снижение.

Справочный курс встретили котировками 26.8150 - 26.8350, что на полкопейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах снизились благодаря усилившемуся перетоку в казначейство и росту объема суточных сертификатов.



В среду объем МБ уменьшился с рекордных 806.7 до просто больших 659.2 млн. Чистый спрос составил 639.2 млн. Клиенское предложение сократилось, спрос вырос и они почти уравновесились на весьма высоком уровне.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.