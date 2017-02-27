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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8041804280438044
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Это глубокое заблуждение, так как методы борьбы с кризисами уже понятны,
и ФРС это наглядно показала. В случае кризиса вливание ликвидности будет везде.
Иначе майданы, бунты и прочий беспредел, вплоть до штурма Капитолия.

Дальнейшая борьба с кризисом путем вливания денег приведет к гиперинфляции, причем в первую очередь евро, т.к. ЕС будет наиболее пострадавшим от роста цен на энергоносители.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация?
росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?....

Из за майнинга крипты, потребление э/э по всему миру выросло процентов на 5. Этого достаточно, чтобы рынок от профицитного превратился в дефицитный. Отсюда скачек цен на все энергоносители.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Из за майнинга крипты, потребление э/э по всему миру выросло процентов на 5.

120 ТWh із 25 000 ТWh.
lapay
 
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