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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:46
RTC12 написав:
Это глубокое заблуждение, так как методы борьбы с кризисами уже понятны,
и ФРС это наглядно показала. В случае кризиса вливание ликвидности будет везде.
Иначе майданы, бунты и прочий беспредел, вплоть до штурма Капитолия.
Дальнейшая борьба с кризисом путем вливания денег приведет к гиперинфляции, причем в первую очередь евро, т.к. ЕС будет наиболее пострадавшим от роста цен на энергоносители.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:48
GDV29 написав:
Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация?
росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?....
Из за майнинга крипты, потребление э/э по всему миру выросло процентов на 5. Этого достаточно, чтобы рынок от профицитного превратился в дефицитный. Отсюда скачек цен на все энергоносители.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:10
Denik написав:
Из за майнинга крипты, потребление э/э по всему миру выросло процентов на 5.
120 ТWh із 25 000 ТWh.
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