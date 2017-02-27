RTC12 написав:Это глубокое заблуждение, так как методы борьбы с кризисами уже понятны, и ФРС это наглядно показала. В случае кризиса вливание ликвидности будет везде. Иначе майданы, бунты и прочий беспредел, вплоть до штурма Капитолия.
Дальнейшая борьба с кризисом путем вливания денег приведет к гиперинфляции, причем в первую очередь евро, т.к. ЕС будет наиболее пострадавшим от роста цен на энергоносители.
GDV29 написав:Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация? росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?....
Из за майнинга крипты, потребление э/э по всему миру выросло процентов на 5. Этого достаточно, чтобы рынок от профицитного превратился в дефицитный. Отсюда скачек цен на все энергоносители.
GDV29 написав:Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация? росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?
Да, рашики искусственно создают ажиотаж, чтобы их "Северному потоку"-2 не мешали нормально запуститься и работать. Собираются ограничивать прокачку через Украину. А заодно и до сих пор не подали заявки на увеличение объемов прокачки для закачки в подземные хранилища Украины. То есть всем видом показывают Европе, что газ она будет получать в нужных и полных объемах зимой только если "СП"-2 будет работать на полную мощность. Иначе газа не будет... Вот так и разогнали цену!
GDV29 написав:Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация? росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?
Да, рашики искусственно создают ажиотаж, чтобы их "Северному потоку"-2 не мешали нормально запуститься и работать. Собираются ограничивать прокачку через Украину. А заодно и до сих пор не подали заявки на увеличение объемов прокачки для закачки в подземные хранилища Украины. То есть всем видом показывают Европе, что газ она будет получать в нужных и полных объемах зимой только если "СП"-2 будет работать на полную мощность. Иначе газа не будет... Вот так и разогнали цену!
От куда они газ могут брать еще? Норвегия им впаривает больше?
Національний банк оцінив втрати від можливого локдауну через розповсюдження варіанта "Дельта" в Україні – якщо він триватиме місяць, річний ВВП України скоротиться на 0.6%.
Про це відомо з інфляційного звіту НБУ.
Водночас, згідно прогнозу, у разі застосування лише карантину "червоних зон" втрати скоротяться до 0.4% ВВП за кожний місяць додаткових обмежень.
Поширення штаму "Дельта" у НБУ називають ключовим ризиком для макропрогнозу через потенційне посилення карантину в Україні та у світі. Також – через триваліший та суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі
Крім того, за оцінками НБУ, карантинні обмеження, запроваджені у першому півріччі 2021 року, спричинили скорочення річного реального ВВП на 0.6 в. п. Водночас на відміну від карантинних обмежень навесні минулого року, вони не мали стримуючого впливу на інфляцію передусім через збереження стійкого споживчого попиту.
GDV29 написав:Если "в двух словах", то в связи с чем такая ситуация? росия притармаживает продажи, создавая искуственный спрос? Добыча газа упала в мире? Или реально природный газ стал более нужен в данный момент времени Всем и Вся?
Да, рашики искусственно создают ажиотаж, чтобы их "Северному потоку"-2 не мешали нормально запуститься и работать. Собираются ограничивать прокачку через Украину. А заодно и до сих пор не подали заявки на увеличение объемов прокачки для закачки в подземные хранилища Украины. То есть всем видом показывают Европе, что газ она будет получать в нужных и полных объемах зимой только если "СП"-2 будет работать на полную мощность. Иначе газа не будет... Вот так и разогнали цену!
От куда они газ могут брать еще? Норвегия им впаривает больше?
еще есть газовые ветки в Европу через Турцию с Туркменистана,Казахстана, Азербайджана
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 30 лип, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.