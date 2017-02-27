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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8042804380448045
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:32

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Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 30 лип, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Інфляція почне знижуватися наприкінці цього року та досягне цілі 5% у 2022 році. Як і раніше, Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися. Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%. Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року. https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/30/676424/
оцениваю вероятность в 60-70% что 1ю половину августа ещё будем падать до 26,00-26,30
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:54

  vitaliian написав:
Інфляція почне знижуватися наприкінці цього року та досягне цілі 5% у 2022 році. Як і раніше, Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися. Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%. Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року. https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/30/676424/
оцениваю вероятность в 60-70% что 1ю половину августа ещё будем падать до 26,00-26,30


теоретически падать можно долго и даже до 26,00-26,30 если не будет спроса на доллар

и если будет спрос, нужна гривна в достаточном количестве (что создавать спрос)

думаю 26,70 будет более реально
prodigy
 
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