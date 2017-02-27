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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 80438044804580468047>
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:32

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Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 30 лип, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Інфляція почне знижуватися наприкінці цього року та досягне цілі 5% у 2022 році. Як і раніше, Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися. Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%. Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року. https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/30/676424/
оцениваю вероятность в 60-70% что 1ю половину августа ещё будем падать до 26,00-26,30
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:54

  vitaliian написав:
Інфляція почне знижуватися наприкінці цього року та досягне цілі 5% у 2022 році. Як і раніше, Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися. Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%. Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року. https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/30/676424/
оцениваю вероятность в 60-70% что 1ю половину августа ещё будем падать до 26,00-26,30


теоретически падать можно долго и даже до 26,00-26,30 если не будет спроса на доллар

и если будет спрос, нужна гривна в достаточном количестве (что создавать спрос)

думаю 26,70 будет более реально
prodigy
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lapay написав:120 ТWh із 25 000 ТWh.

Только биткоин оценивался в 150-170. Весь рынок майнинга - в несколько раз выше.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:оцениваю вероятность в 60-70% что 1ю половину августа ещё будем падать до 26,00-26,30

Это - наиболее вероятный сценарий, только для всего августа, а не первой половины.
Продолжают выходить очень сильные данные по урожаю.
https://minagro.gov.ua/ua/map
Пока подтверждается оптимистичный сценарий урожая зерновых (ближе к 85 млн. т, против 75 млн. т. в 2019) Урожайность выше на 20%. Цены на старте сезона, лучше чем в 2020.
Курс доллара будет снижаться.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:это всё понятно, но мир входит в гипер, назовите тогда во что можно вложить деньги

Недвижимость: квартиры под сдачу в хороших местах, земля сельхозназначения.
Возобновляемая энергетика. Сейчас должны чуть упасть цены на солнечные панели (хотя бы до уровня 2020) и небольшая СЭС будет прибыльна (лучше депозитов) даже при отмене зеленого тарифа в конце 2029.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Продолжают выходить очень сильные данные по урожаю.
по урожаю не всё линейно. трэйдеры его скупают у фермеров за гривну и придерживают некоторое время в хранилищах. А фермеры несут гривну в обменки поэтому традиционно кроме 2019г. осенью доллар дорожает.
  edvardd написав:это всё понятно, но мир входит в гипер, назовите тогда во что можно вложить деньги
в успокоительные капли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:оцениваю вероятность в 60-70% что 1ю половину августа ещё будем падать до 26,00-26,30

  prodigy написав:думаю 26,70 будет более реально
  Denik написав:Курс доллара будет снижаться

Ага
Ну то в серпні треба чекати нежданчика/раптового розвороту вгору :D

(підпустять поближче і полюблять все стадо©) :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:(підпустять поближче і полюблять все стадо©)
и отдыхающие в августе на пляжах побегут за валютой. Скорее наоборот будут сдавать что б на отдых хватило.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:35

НБУ, основываясь на данных ВБ, прогнозирует динамичное снижение цен на продукты нашего экспорта. При этом те еще несколько кварталов будут находиться выше докоронакризисных уровней. Пик, согласно оценке, был пройден весной 2021-го

Зображення

Цены на продукты импорта, в частности углеводороды, тоже будут корректироваться вниз, но пик цен еще впереди - осень 2021-го

Зображення

PS: еще раз взываю участников ветки к рассудительности и рациональности - "гипера" СКВ не будет!
zРадио
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