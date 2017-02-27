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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8044804580468047>
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:37

zРадио это явление называется сырьевые ножницы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:39

      vitaliian написав:
      Успіх написав:(підпустять поближче і полюблять все стадо©)
    и отдыхающие в августе на пляжах побегут за валютой. Скорее наоборот будут сдавать что б на отдых хватило.


    Это точно !
    Поэтому мы едем Грецию евры тратить - по приезду сравним цены и посмотрим сколько гривна должна стоить
    Vitalych-new
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:45

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

      zzzzzz написав:Цена на газ в Европе улетела.
    Сегодня на споте цена дошла до 41 евро за МВт. Это 18 тыс грн за 1 тыс м3 газа на границе с Украиной.

    Я думаю, что текущая ситуация в энергетики приведет к инфляции в Еврозоне, падению курса евро и украинский "зеленый" тариф на э/э в 0,09-0,14 Евро / кВт.ч. на фоне подешевевшего Евро не будет выглядеть чем-то заоблачным.
    Denik
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:46

    26.77 ( с такими темпами можно и на 25.00 сходить

    *Відправлено з Чату
    sani_2012
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:50

      vitaliian написав:zРадио это явление называется сырьевые ножницы.


    Я еще в феврале, анализируя внешнеторговый баланс 2020, предупреждал:

    1) общий дефицит снизился за счет экономии на импорте, и это - однозначный позитив;
    2) при этом экономия ситуативна - т.н. "сырьевые ножницы" сыграли нам на пользу (биржевые цены на энергоносители - вниз, на ЖРС и продовольствие - вверх), а локдауны по миру заблокировали туризм, который мы исторически экспортировали (въездной) в разы меньше, чем импортировали (выездной)
    zРадио
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:52

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

      Denik написав:Я думаю, что текущая ситуация в энергетики приведет к инфляции в Еврозоне,
    с этим легко бороться, укрепляете евро до 1,5 и весь рост цен на энергоносителей и импортное с/х сырьё нивелирован. За всё заплатят экспортёры. Не всё котам масляница, пожировали дайте другим комбикорма покушать.
    Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:54

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

      Denik написав:приведет к инфляции в Еврозоне,

    так уже! подивіться на інфляцію в найбільшій економіці європи - німцях
    greenozon
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:57

      Vitalych-new написав:Поэтому мы едем Грецию евры тратить - по приезду сравним цены и посмотрим сколько гривна должна стоить

    там же инфляция, чашка кофе 20 евро.
      greenozon написав:
      Denik написав:приведет к инфляции в Еврозоне,

    так уже! подивіться на інфляцію в найбільшій економіці європи - німцях
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:09

    Официальный курс

    Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
    Починає діяти з................30.07.2021............02.08.2021
    дата розрахунку...............29.07.2021.............30.07.2021
    Євро..................................31,9239..................31,8946...-0.09%
    Долар США.......................26,8867..................26,8168...-0.26%
    После полудня курс практически не изменился.
    Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе попытались пойти вниз, Как только опустились на копейку, на рынке появился регулятор с легкой интервенцией. Движение остановилось, а после небольшой паузы даже выросли на полкопейки. Интервенция может показаться излишне жесткой, но стоит учитывать, что вчера закрылись ниже официального, а сегодня открылись ниже закрытия. Разница между официальным и справочным курсами выглядит достаточно убедительно.
    После достаточно спокойной ночи доллар в мире возобновил снижение.
    Справочный курс встретили котировками 26.8150 - 26.8350, что на полкопейки ниже открытия.
    После полудня приподнялись на полкопейки. Перед обедом попытались опуститься на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. После обеда новая попытка опуститься оказалась успешнее - почти за час опустились на 2 копейки и уравновесились. НБУ, судя по отсутствию вестей "с полей", в этот раз снижению не препятствовал, по крайней мере явно.
    В мире доллар большей частью отыграл утреннее падение и торгуется примерно на ночном уровне.
    Официальный курс встретили котировками 26.8000 - 26.8200. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

    Этот день в истории:
    2020 - 27.6913 (+1) -88
    2019 - 25.0855 (-17) +173

    2018 - 26.7552 (-1)
    2017 - 25.9156 (+1)
    Сибарит
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    Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:11

    Сибарит

    уже стоим на 26,7750 -0,0748 -0,28%

    https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

    Альфа-банк развели, они хотели 27.3, а получили 26.5
    proftpd66
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      #<1 ... 8044804580468047>
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