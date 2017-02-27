Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:09

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................30.07.2021............02.08.2021

дата розрахунку...............29.07.2021.............30.07.2021

Євро..................................31,9239..................31,8946...-0.09%

Долар США.......................26,8867..................26,8168...-0.26%

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе попытались пойти вниз, Как только опустились на копейку, на рынке появился регулятор с легкой интервенцией. Движение остановилось, а после небольшой паузы даже выросли на полкопейки. Интервенция может показаться излишне жесткой, но стоит учитывать, что вчера закрылись ниже официального, а сегодня открылись ниже закрытия. Разница между официальным и справочным курсами выглядит достаточно убедительно.

После достаточно спокойной ночи доллар в мире возобновил снижение.

Справочный курс встретили котировками 26.8150 - 26.8350, что на полкопейки ниже открытия.

После полудня приподнялись на полкопейки. Перед обедом попытались опуститься на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. После обеда новая попытка опуститься оказалась успешнее - почти за час опустились на 2 копейки и уравновесились. НБУ, судя по отсутствию вестей "с полей", в этот раз снижению не препятствовал, по крайней мере явно.

В мире доллар большей частью отыграл утреннее падение и торгуется примерно на ночном уровне.

Официальный курс встретили котировками 26.8000 - 26.8200. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.6913 (+1) -88

2019 - 25.0855 (-17) +173



2018 - 26.7552 (-1)

2017 - 25.9156 (+1)