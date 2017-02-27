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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:39
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я думаю, что текущая ситуация в энергетики приведет к инфляции в Еврозоне, падению курса евро и украинский "зеленый" тариф на э/э в 0,09-0,14 Евро / кВт.ч. на фоне подешевевшего Евро не будет выглядеть чем-то заоблачным.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:46
26.77 ( с такими темпами можно и на 25.00 сходить
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:50
Я еще в феврале, анализируя внешнеторговый баланс 2020, предупреждал:
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с этим легко бороться, укрепляете евро до 1,5 и весь рост цен на энергоносителей и импортное с/х сырьё нивелирован. За всё заплатят экспортёры. Не всё котам масляница, пожировали дайте другим комбикорма покушать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:57
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:09
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................30.07.2021............02.08.2021
дата розрахунку...............29.07.2021.............30.07.2021
Євро..................................31,9239..................31,8946...-0.09%
Долар США.......................26,8867..................26,8168...-0.26%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе попытались пойти вниз, Как только опустились на копейку, на рынке появился регулятор с легкой интервенцией. Движение остановилось, а после небольшой паузы даже выросли на полкопейки. Интервенция может показаться излишне жесткой, но стоит учитывать, что вчера закрылись ниже официального, а сегодня открылись ниже закрытия. Разница между официальным и справочным курсами выглядит достаточно убедительно.
После достаточно спокойной ночи доллар в мире возобновил снижение.
Справочный курс встретили котировками 26.8150 - 26.8350, что на полкопейки ниже открытия.
После полудня приподнялись на полкопейки. Перед обедом попытались опуститься на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. После обеда новая попытка опуститься оказалась успешнее - почти за час опустились на 2 копейки и уравновесились. НБУ, судя по отсутствию вестей "с полей", в этот раз снижению не препятствовал, по крайней мере явно.
В мире доллар большей частью отыграл утреннее падение и торгуется примерно на ночном уровне.
Официальный курс встретили котировками 26.8000 - 26.8200. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.6913 (+1) -88
2019 - 25.0855 (-17) +173
2018 - 26.7552 (-1)
2017 - 25.9156 (+1)
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:11
Сибарит
уже стоим на 26,7750 -0,0748 -0,28%
Альфа-банк развели, они хотели 27.3, а получили 26.5
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