За прошедшую неделю 26-30.07.2021 НБУ выкупил на МБ $136 млн. Из них 80 были выкуплены методом выбора лучше цены (почти тайно) и 56 - по единому курсу (открыто). Ничего не продавал.
По дням: - понедельник - 20; - вторник - 76 (из них 56 по единому курсу); - среда - 20; - четверг - 0; - пятница - 20.
Все первые выходы с покупкой дежурной двадцатки были осуществлены методом выбора лучшей цены. Это несколько непривычно, но концепции "плановых" покупок соответствует больше, чем предыдущая тактика. Со следующей недели начинает действовать новый, уменьшенный до 5 млн, план. Не то чтобы я был против стабильности, но очень интересно посмотреть, как будут выглядеть интервенции? Плановая сумма не выглядит способной существенно повлиять на ход торгов при нынешних оборотах.
Чистая покупка с начала года составила $991.8 млн.
Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.07.2021 НБУ выкупил на МБ $136 млн. Из них 80 были выкуплены методом выбора лучше цены (почти тайно) и 56 - по единому курсу (открыто). Ничего не продавал.
По дням: - понедельник - 20; - вторник - 76 (из них 56 по единому курсу); - среда - 20; - четверг - 0; - пятница - 20.
Все первые выходы с покупкой дежурной двадцатки были осуществлены методом выбора лучшей цены. Это несколько непривычно, но концепции "плановых" покупок соответствует больше, чем предыдущая тактика. Со следующей недели начинает действовать новый, уменьшенный до 5 млн, план. Не то чтобы я был против стабильности, но очень интересно посмотреть, как будут выглядеть интервенции? Плановая сумма не выглядит способной существенно повлиять на ход торгов при нынешних оборотах.
Чистая покупка с начала года составила $991.8 млн.
У НБУ всегда под рукой прокладки - госбанки, если надо что-то купить или продать. Мне вообще непонятен ни смысл этого планирования, ни смысл его афиширования на публику.
Честно говоря, уже немного надоело на падающем тренде покупать и тут же сдавать, чтобы выйти в ноль - сегодня утром уже 4-й раз подряд сдавал купленное (в этот раз по 26.90) после очередной покупки (по 26.8995) на локальном минимуме, закинул снова под 10%. Надо сделать над собой усилие и пару недель не смотреть на курс.