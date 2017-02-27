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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8044804580468047
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 30 лип, 2021 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:14

Перше півріччя НБУ закінчив зі збитком у 11 мільярдів
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/30/68841822/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:37

  Успіх написав:Цікаво зараз Міняйло показує :mrgreen:
Зробити всіх разом!© :mrgreen:
http://uacoin.com.ua
26.85 26.89
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:55

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Цікаво зараз Міняйло показує :mrgreen:
Зробити всіх разом!© :mrgreen:
http://uacoin.com.ua
26.85 26.89

На той момент було 27,53 на 27,04 :mrgreen:
Я і скрін зробив, але щось на моменті не загружає/сайт "поламався" :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Китайские власти доигрались с попытками контролировать цены ЖРС. Вместе с падением производва стали на 10-15% начали падать и запасы ЖРС.
https://www.mysteel.net/article/5024812 ... ul-30.html
Iron Ore Port Stocks: The total iron ore stocks at 45 major ports in China added up to 128.13million tonnes on week as of July 29,down 343,400 tonnes on week.

Правда снижения спотовых на 62% мелочь цен с 220 до 200 они на моменте таки добились.
Фьючерсы тоже немного припали с $174/т до $159/т
https://gmk.center/news/ceny-na-zhelezn ... -do-159-t/
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:25

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 26-30.07.2021 НБУ выкупил на МБ $136 млн.
Из них 80 были выкуплены методом выбора лучше цены (почти тайно) и 56 - по единому курсу (открыто).
Ничего не продавал.

По дням:
- понедельник - 20;
- вторник - 76 (из них 56 по единому курсу);
- среда - 20;
- четверг - 0;
- пятница - 20.

Все первые выходы с покупкой дежурной двадцатки были осуществлены методом выбора лучшей цены. Это несколько непривычно, но концепции "плановых" покупок соответствует больше, чем предыдущая тактика. Со следующей недели начинает действовать новый, уменьшенный до 5 млн, план. Не то чтобы я был против стабильности, но очень интересно посмотреть, как будут выглядеть интервенции? Плановая сумма не выглядит способной существенно повлиять на ход торгов при нынешних оборотах.

Чистая покупка с начала года составила $991.8 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:35

  greenozon написав:Перше півріччя НБУ закінчив зі збитком у 11 мільярдів
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/30/68841822/

Зато не Смолий, правда ведь ?

До назначения Шевченко, НБУ не мешало укрепление гривны, для получения прибыли
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:36

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.07.2021 НБУ выкупил на МБ $136 млн.
Из них 80 были выкуплены методом выбора лучше цены (почти тайно) и 56 - по единому курсу (открыто).
Ничего не продавал.

По дням:
- понедельник - 20;
- вторник - 76 (из них 56 по единому курсу);
- среда - 20;
- четверг - 0;
- пятница - 20.

Все первые выходы с покупкой дежурной двадцатки были осуществлены методом выбора лучшей цены. Это несколько непривычно, но концепции "плановых" покупок соответствует больше, чем предыдущая тактика. Со следующей недели начинает действовать новый, уменьшенный до 5 млн, план. Не то чтобы я был против стабильности, но очень интересно посмотреть, как будут выглядеть интервенции? Плановая сумма не выглядит способной существенно повлиять на ход торгов при нынешних оборотах.

Чистая покупка с начала года составила $991.8 млн.


У НБУ всегда под рукой прокладки - госбанки, если надо что-то купить или продать.
Мне вообще непонятен ни смысл этого планирования, ни смысл его афиширования на публику.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:00

  vitaliian написав:
  Успіх написав:(підпустять поближче і полюблять все стадо©)
и отдыхающие в августе на пляжах побегут за валютой. Скорее наоборот будут сдавать что б на отдых хватило.


В августе Дельта может сильно обломать этих отдыхающих.

  Vitalych-new написав:
Это точно !
Поэтому мы едем Грецию евры тратить - по приезду сравним цены и посмотрим сколько гривна должна стоить


Август - не лучшее время для Греции (жара), но учитывая скорую Дельту в Украине, наверно, выбирать не приходится.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:07

Честно говоря, уже немного надоело на падающем тренде покупать и тут же сдавать, чтобы выйти в ноль - сегодня утром уже 4-й раз подряд сдавал купленное (в этот раз по 26.90) после очередной покупки (по 26.8995) на локальном минимуме, закинул снова под 10%. Надо сделать над собой усилие и пару недель не смотреть на курс.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 8044804580468047
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