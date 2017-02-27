Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:30

Последний рабочий день июля на межбанке был достаточно интересным и прошел в два этапа.



На первом, до 14 часов банки закрывали клиентские сделки, активность была высокой и уже до 12 часов только по Bloomberg прошло операций на сумму свыше $110 млн. Предложение превышало спрос и Нацбанк еще до 11 часов выходил на торги с интервенцией по покупке доллара и купил $20 млн по цене не выше 26,81 гривен.



Этот маневр НБУ удержал курс от дальнейшего существенного проседания в первой половине дня и частично даже спровоцировал кратковременный рост котировок до 26,82/26,84 гривен к обеду.



Во второй половине дня котировки начали постепенно проседать, клиентских операций уже почти не было, а банки закрывали уже свои операции по валютной позиции. В итоге, к 15 часам котировки доллара снизились до 26,80/26,82 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,78/26,80.



Общий настрой участников рынка сохранился позитивным по дальнейшему укреплению гривны и некоторые дилеры даже ориентировали клиентов на стартовый уровень по доллару в первый день августа уже в пределах 26,70-26,75 гривен.

Главные события 30 июля на валютном рынке:



Доллар за день подешевел на 4 копейки — с 26,82/26,84 до 26,78/26,80 гривен.



Нацбанк выходил на межбанк с покупкой по цене не выше 26,81 гривен за доллар и купил порядка $20 млн.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8159 гривен, а официальный курс на 2 августа 2021 года установлен на уровне 26,8168 гривен за доллар.