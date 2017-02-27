Последний рабочий день июля на межбанке был достаточно интересным и прошел в два этапа.
На первом, до 14 часов банки закрывали клиентские сделки, активность была высокой и уже до 12 часов только по Bloomberg прошло операций на сумму свыше $110 млн. Предложение превышало спрос и Нацбанк еще до 11 часов выходил на торги с интервенцией по покупке доллара и купил $20 млн по цене не выше 26,81 гривен.
Этот маневр НБУ удержал курс от дальнейшего существенного проседания в первой половине дня и частично даже спровоцировал кратковременный рост котировок до 26,82/26,84 гривен к обеду.
Во второй половине дня котировки начали постепенно проседать, клиентских операций уже почти не было, а банки закрывали уже свои операции по валютной позиции. В итоге, к 15 часам котировки доллара снизились до 26,80/26,82 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,78/26,80.
Общий настрой участников рынка сохранился позитивным по дальнейшему укреплению гривны и некоторые дилеры даже ориентировали клиентов на стартовый уровень по доллару в первый день августа уже в пределах 26,70-26,75 гривен.
Главные события 30 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 4 копейки — с 26,82/26,84 до 26,78/26,80 гривен.
Нацбанк выходил на межбанк с покупкой по цене не выше 26,81 гривен за доллар и купил порядка $20 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8159 гривен, а официальный курс на 2 августа 2021 года установлен на уровне 26,8168 гривен за доллар.
kluychkooleg написав:Честно говоря, уже немного надоело на падающем тренде покупать и тут же сдавать, чтобы выйти в ноль - сегодня утром уже 4-й раз подряд сдавал купленное (в этот раз по 26.90) после очередной покупки (по 26.8995) на локальном минимуме, закинул снова под 10%. Надо сделать над собой усилие и пару недель не смотреть на курс.
Сибарит написав:В среду объем МБ уменьшился с рекордных 806.7 до просто больших 659.2 млн. Чистый спрос составил 639.2 млн. Клиенское предложение сократилось, спрос вырос и они почти уравновесились на весьма высоком уровне.
Если кто-то продает 806 млн, значит кто-то покупает (пусть даже чуть-чуть дешевле). КТО тогда выкупает такие конские суммы, если ,говорят, валюта уже никому не нужна, и некоторые намекают что скоро будут только в морду за нее давать ?
kluychkooleg написав:Честно говоря, уже немного надоело на падающем тренде покупать и тут же сдавать, чтобы выйти в ноль
нервишки у солдатика ни к чёрту. Боитесь 7 копеек потерять?
Alex2007 написав:если ,говорят, валюта уже никому не нужна
забаньте того кто такое говорит. Валюта конечно же нужна, но на разных временнЫх промежутках предложение то больше то меньше и нбу приходится выкупать "лишнее", а это уже вмешательство в рыночное курсообразование, к чему приводит вмешательства в рынок? К дисбалансам и перекосам, не обязательно курсовым, та же инфляция например, есть разница почем покупать газ по 14тыс или по 13тыс (гривен) за 1000м3. Курс 26 мог бы быть давным давно если бы нбу не откупил ярд "лишних" долларов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 17:50, всього редагувалось 3 разів.
kluychkooleg написав:Честно говоря, уже немного надоело на падающем тренде покупать и тут же сдавать, чтобы выйти в ноль
нервишки у солдатика ни к чёрту. Боитесь 7 копеек потерять?
Без нервишек уже была бы потеря 36 копеек на каждом долларе. Сумму множителем можете подставить сами. Перфекционизм. Просто на падающем тренде нужно начинать транзакцию с продажи доллара, а у меня получалось наоборот.
kluychkooleg написав:Просто на падающем тренде нужно начинать транзакцию с продажи доллара, а у меня получалось наоборот.
откройте графики с 2015 года и посмотрите когда примерно разворачивается тренд. 2019 во внимание не берите, там его не дали развернуть нерезы, которые кстати могут в 2021м вернуться если вырастет ставка привлечения овгз. Судьба сентябрьского курса зависит в т.ч. от неё.