zРадио написав:PS: еще раз взываю участников ветки к рассудительности и рациональности - "гипера" СКВ не будет!
Сейчас, если МВФ не раздаст обещанные 650 млрд. долларов, - то будет цепочка дефолтов развивающихся стран (в первую очередь Азии: Пакистан, Бангладеш, Индия), некоторые из которых уже по сути в техническом дефолте. Я не думаю, что кому-то нужна цепочка дефолтов на фоне волны Дельты. Из озвученных 650 млрд 2/3 пойдут на закупки сырья, поддержав цены или вызовут новый всплеск роста. Выдержит ли экономика ЕС высокие цены на энергоносители? Будут ли эти цены как Меркель тушить бензином (выделив 20 млрд. евро на субсидии на покупку э/э промышленности и населению)? Пока видим результат: 0,15 Евро за кВт. ч в час пик в Румынии и Венгрии: https://www.oree.com.ua/
kluychkooleg написав:У меня память с 2008-го года примерно, и помню вполне развороты и в конце июня. Может, память меня и подводит.
вы бы еще древний Рим вспомнили. При чивокуне курс был фиксированный.
Ну так можем взять 2018-й год, который я очень хорошо запомнил, так как держал гривню на депозите до 20-х чисел августа - по вашей нынешней стратегии действовал идеально. В итоге мнмимум курса был в конце мая, с первой декады июля доллар начал быстро расти, а 20-го августа был уже 28 против 26 в конце мая.
kluychkooleg написав:20-го августа был уже 28 против 26 в конце мая.
в любом случае дно спрогнозировать нереально лучше не забивать дурным голову. Откупимся мы в августе по 26,50 а в сентябре будет 25. Проще поставить себе рамки хотелок и действовать внутри них. Например я хочу откупиться по 26,50 и слиться по 28. Возможно курс выйдет за эти рамки, но даже такая дельта меня вполне устроит.
Denik написав:Выдержит ли экономика ЕС высокие цены на энергоносители?
zРадио написав:PS: еще раз взываю участников ветки к рассудительности и рациональности - "гипера" СКВ не будет!
Сейчас, если МВФ не раздаст обещанные 650 млрд. долларов, - то будет цепочка дефолтов развивающихся стран (в первую очередь Азии: Пакистан, Бангладеш, Индия), некоторые из которых уже по сути в техническом дефолте. Я не думаю, что кому-то нужна цепочка дефолтов на фоне волны Дельты.
Из озвученных 650 млрд 2/3 пойдут на закупки сырья, поддержав цены или вызовут новый всплеск роста
С первой частью выделенного согласен - такие же мысли, а от второй - недоумеваю. Начнем с того, что помощь Фонда предоставляются государствам в форме специальных прав заимствования (SDR), используемых исключительно как резервный инструмент их центральных банков. Потратить эти средства на сырье даже чисто технически можно только расширив локальную денежную массу, что во-первых, никак не решает проблему дефицита СКВ, возникающую в условиях оттока капитала, а во-вторых, лишено всякого практического смысла, не митигируя ни один из рисков платежного дефицита. Напротив, уменьшение спроса EM на импорт охлаждает цены сырья, тем самым компенсируя упавшую платежеспособность. Именно так и балансируется потребление в условиях турбулентности - на финансовых рынках ад, но население продолжает получать еду и тепло, а транспорт и производство - углеводороды