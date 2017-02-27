Додано: Пон 02 сер, 2021 17:28

Первый рабочий день августа прошел в два этапа.



На первом — клиенты подводили итоги июля и были не очень активны на валютном межбанке, зато ближе к 12 часам они уже «проснулись» и стали быстро возвращаться в свой обычный деловой ритм. Это увеличило статистику торгов даже больше, чем мы предполагали с утра. В итоге, только по Bloomberg прошло операций более, чем на $ 150 млн. И это отличный результат для начала месяца.



В целом, за 2 августа доллар на межбанке подорожал на 4 копейки — с 26,81/26,83 до 26,85/26,87 гривен, а евро вырос настолько же с 31,86/31,88 до 31,90/31,92 гривен. НБУ на торги сегодня не выходил, так как участники рынка сами быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не возникало.



Ход торгов:



После ожидаемо вялого начала в первый рабочий день месяца — к 11 часам доллар вырос с утренних стартовых 26,81/26,83 до 26,835/26,855 гривен, а к полудню подрос до 26,84/26,86.



Перекосы между спросом и предложением были незначительными и в моменты выхода основных игроков спекулянтам не удавалось особо «раскачать» котировки.



В пределах достаточно узкого коридора 26,835−26,855/26,856 — 26,875 гривен доллар и пробыл весь оставшийся период сессии, а завершились торги по доллару уровнем 26,85/26,87 гривен.

Главные события 2 августа на валютном рынке:



Доллар и евро за день выросли каждый на 4 копейки. Американская валюта — с 26,81/26,83 до 26,85/26,87 гривен, а евровалюта — с 31,86/31,88 гривен до 31,90/31,92.



Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8339 гривен, а официальный курс на 3 августа 2021 года установлен на уровне 26,8444 гривен за доллар.