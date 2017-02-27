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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8062806380648065>
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:23

vitaliian
Бывало и меньше: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/KR.xlsx
Есть запас примерно на 2 дня бюджетных расходов.
Цифра пугает, поскольку не сопровождается информацией об оборотах по этому счету.
Знание о том, что по счету с начала года прошло порядка 680 млрд, в корне меняет впечатление. Получается , что с деньгами не только все нормально, но и распоряжаются ими достаточно оперативно, не маринуя без движения.
По общей таблице видно, что получается так не всегда, но уже пару месяцев ситуация выглядит оптимистично.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:34

  zРадио написав:
  Denik написав:В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита.


Спасибо за детальный ответ. Мне тоже кажется, что у китайцев недостаточно инструментов - в капитал BHP и RIO их неспроста не пускают. А вот с ужесточением ДКП ФРС руда, как и остальные коммоды, будет лететь вниз аж гай гуде. В позитивном сценарии - это февраль 2022-го после ухода Еремы Павловича. В негативном - уже ноябрь-декабрь, а то и чутка раньше на ожиданиях

Чув таку думку, що відпивши молочка з бідончика, Жорік, він же Жора, він же Гога він же ж Єрема - подумкує залишитись ще на термін...
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:43

  Denik написав:
  Сибарит написав:Или в цикле сворачивания энергоперехода как слишком дорогого удовольствия.

Без энергоперехода будет нефть по 150, газ по 1000 и гиперинфляция Евро, т.к. США обеспечивают себя процентов на 90%, а ЕС на 10.
Вариант остаться на угле - это превращение Европы и Китая в тропики, а значительной части США в пустыню. Немцев и Китайцев будет затапливать раз в месяц.

А чьо в нас вже є робочі моделі реакторів холодного синтезу чи ми вже отримуємо енергію від якоїсь нової технології (невідомої раніше) :?:

З енергопереходом, який задумала світова іліта, якраз буде нафта по 150-300 і газ по штукарю, грошей у всіх буде мало, бо інфлец все сожре, будемо отримувати пайку від "зедентів" і казати "ку" :mrgreen:

А, і будемо бігати кожні півроку бустери колоти поки не походнемо ))) бо планета не винесе усіх...
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда там 28 будет? есть инфо?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:11

  Олежан написав:когда там 28 будет? есть инфо?

в декабре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:23

  vitaliian написав:
  Олежан написав:когда там 28 будет? есть инфо?

в декабре


Курс росте не по розкладу, а тоді коли б-ть менше всього цього очікує. От всі експерти довго лякали цьогорічним вереснем і великими виплатами, а подібно ніякого підскоку не буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я в сырьевые циклы в 2021-м веке не верю, о чем уже неоднократно писал, поэтому еще раз оппонировать не стану. Отмечу только, что рынку фиолетово представление Ахметова и Усманова о "правильной" цене на сталь - ломали и не таких через колено. До начала QE энергопереход не мешал сырью стоить дешево. Не помешает и по сворачиванию

Ознакомьтесь.
Возведение новых солнечных и ветроэлектростанций требует 1,7 млрд т стали
https://gmk.center/infographic/vozveden ... d-t-stali/
Вот он сырьевой суперцикл.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:28

Межбанк: что происходило на рынке с долларом и евро

Первый рабочий день августа прошел в два этапа.

На первом — клиенты подводили итоги июля и были не очень активны на валютном межбанке, зато ближе к 12 часам они уже «проснулись» и стали быстро возвращаться в свой обычный деловой ритм. Это увеличило статистику торгов даже больше, чем мы предполагали с утра. В итоге, только по Bloomberg прошло операций более, чем на $ 150 млн. И это отличный результат для начала месяца.

В целом, за 2 августа доллар на межбанке подорожал на 4 копейки — с 26,81/26,83 до 26,85/26,87 гривен, а евро вырос настолько же с 31,86/31,88 до 31,90/31,92 гривен. НБУ на торги сегодня не выходил, так как участники рынка сами быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не возникало.

Ход торгов:

После ожидаемо вялого начала в первый рабочий день месяца — к 11 часам доллар вырос с утренних стартовых 26,81/26,83 до 26,835/26,855 гривен, а к полудню подрос до 26,84/26,86.

Перекосы между спросом и предложением были незначительными и в моменты выхода основных игроков спекулянтам не удавалось особо «раскачать» котировки.

В пределах достаточно узкого коридора 26,835−26,855/26,856 — 26,875 гривен доллар и пробыл весь оставшийся период сессии, а завершились торги по доллару уровнем 26,85/26,87 гривен.

Главные события 2 августа на валютном рынке:

Доллар и евро за день выросли каждый на 4 копейки. Американская валюта — с 26,81/26,83 до 26,85/26,87 гривен, а евровалюта — с 31,86/31,88 гривен до 31,90/31,92.

Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8339 гривен, а официальный курс на 3 августа 2021 года установлен на уровне 26,8444 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:08

  GDV29 написав:
  somilitark написав:zРадио
Провал в том, что вы абсолютно не знаете ближайшей истории, словно ребёнок, которого прислали сюда 3 года назад, а события ближайшей давности вы даже не удосужились прочитать, хотябы по диагонали((
То что там падало в 2008-м и у кого, это так себе аргумент, все адекватные экономисты понимали, что курс можно было удержать в пределах 6-ти, но политика взяла верх, факторов для обвала просто не было. Тогда напечатали надрабанкам и брокбизнесу 100 ярдов и отправили их на межбанк, спроса на валюту не было, его создали искусственно.
Ну а сравнивать сегодня например с 13-м годом и говорить "сейчас всё тоже самое" , это уже цинизм и откровенная манипуляция.
Сейчас есть депозиты под 25% годовых в гривне, 12 в валюте и депозиты населения растут под 40% в год?
Сейчас торгбаланс минус 15 ярдов в год и каждый день НБУ сливает кредиты и резервы в валюте?
Сейчас есть потребность в 30-40 ярдов кубов импортного газа и мы за него не платим, берём в долг, нам он обходится по 500 у.е. а населению продаём по 80 у.е.? Нафтогаз напоминает чёрную дыру с дефицитом под 10 ярдов баксов?
Дефицит бюджета добрые 10% только официально?
Госдолг растёт на 15- 20 ярдов долларов за год?
Сейчас всё тоже самое?
Ну тогда я агент парагвайской разведки)))

Ну а события 14-15-хх годов напоминают 2008-й. Пустой рефинанс полутрупу банке помойке за откат, покупка валюты плевать по чём, вывод валюты за кордон и закрытие банка под лозунгом "очистки системы".
Так петюня и доскакался до дефолтной девальвации и почти нуля в резервах. Это даже не жадность, это цинизм на крови, одних подставить в Доброполье и Илловайсках, других ограбить курсом хуже чем после дефолта, а потом петь песТни не понятно о чём, только бы заболтать преступную деятельность и увести в сторону от вопросов по-существу.

По курсу, наверное сегодня боковик на уровне 26.80. Должны мне кажется постоять на этом уровне без резких движений.


Плюсанул с горяча за 1-й абзац (не дочитав до конца весь текст). Но после "шедевра" 2-го абзаца, полностью перечеркнулось первоначальное мнение о умном человеке на первый взгляд...
Да, еще скажите что Порох специально затеял войну и напал на Украину, бред просто слышать не хватает терпения. Если на счет профуканья ЗВР, то посмотрите официальную динамику ростаа ЗВР, причем в период войны! (2014 г. не в счет- по понятной причине войны и вытекающих отсюда утраты экспорта, ВВП и т.д. из-за потери части территорий)

Сколько пошло расходов на оборону. даже Зе_человески не могут опроверггуть, как поднялась армия с 2014 г. (когда ее до 01.01.2014 систематически уничтожали) агенты рос . спец служб ( вдуматься только глава СБУ и Миноборотны с росийским гражданством ) и т.д.
Без комментариев...

https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Официальные международные резервы Украины с 2009 по 2021 гг. (млн. долл. США)
на 31.12.2009 26 505,00

на 31.12.2010 34 576,00 8071.00 30.45%
на 31.12.2011 31 794,61 -2781.39 -8.04%
на 31.12.2012 24 546,19 -7248.42 -22.80%
на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 -16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 -12882.38 -63.10%
на 31.12.2015 13 299,99 5766.66 76.55%
на 31.12.2016 15 539,33 2239.34 16.84%
на 31.12.2017 18 808,45 3269.12 21.04%
на 31.12.2018 20 820,43 2011.98 10.70%
на 31.12.2019 25 302,16 4481.73 21.53%
на 31.12.2020 29 132,89 3830.73 15.14%
на 30.06.2021 28 357,70 -775.19 -2.66%

За ширмой войны, причём до сих пор с подачи томосятника это не война, а не понятные термины, но только не война, разграбили банки чивокуни и приближённых, выдали им почти все вклады, доигрались до курса 40 своим деребаном с рефинансом и пустыми закромами, а вы кричите резервы росли.
Изучите историю 98-го года, было примерно тоже самое, если не хуже, падение ВВП, паника на рынках, на более чем 50% обвалился экспорт, звр толком не было, но курс умножился только на 2.
А тут приняли 20 ярдов, а после своих игр с рефинансом и деребаном с выводом бабла вместе с чивокуней, доигрались до резервов 4 ярда весной 15-го и приползли к дяде Сэму, на коленях, мол спасай, у нас тут конфетки с липецка хуже стали продаваться, МВФ когда изучил глубину глубин в которую завёл томосятник экономику страны, выделил сразу 5 ярдов.
А армия образца 14-го это скорее бенин Азов, в пластмассовых тапках, комуфляже с ближайшего базара и автоматом, который был в афгане и чудом не был списан. Только под нажимом МВФ и дяди Сэма, который взял под контроль бюджет и прислал тренеров кураторов во всех сферах, типа пошли изменения.
А потом уже, после того как 90% домохозяйств погрузили в полную нищету дефолтным девалом в 3.5 раза, можно было позволить себе накапливать резервы.
Пенсия была 125 у.е. а сделали 40. Импорт стал доступен не только лишь всем. Сразу красота настала, резервы отскочили с нуля, правда была ещё преступная операция варрант от яреськи, а также кредиты под гарантии правительства США под 1.8 %.
Такое впечатление, что вы школьник и круглые сутки смотрите самый кошерный 5-й канал, это хорошо что таких только 8%.

По теме, сегодня отскочили, ну не знаю, может это было дно, но думаю нырнём ниже к 20-м числам.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:32

  Вкладчик1234 написав: Сырьё есть:
В июне 2021 года суд постановил ликвидировать один из крупнейших судостроительных заводов бывшего Союза - Черноморский судостроительный завод в Николаеве.
Когда-то здесь строители авианесущие крейсера для СССР, а теперь - разруха и тлен запустения.

А что и для кого они должны были строить после 1991го?
Удивительно, что этот монстр дожил до нынешних времен.
Starikan
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