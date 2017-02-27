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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8062806380648065
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:17

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:27

  somilitark написав:Такое впечатление, что вы школьник и круглые сутки смотрите самый кошерный 5-й канал, это хорошо что таких только 8%.

очень не хотелось отвечать на подобные провакации, но несколько слов все-таки напишу.
К вашему сведению - в 21 веке доступ к информации практически везде (интернет,ютюб и т.д.), не нужно смотреть 5-й канал или 1+1, и т.д. Нужно просто иметь мозги, чтобы отделить "зерна от плевел".
Очень жаль,что умных, и даже мудрых людей которые различают белое от черного (и различают "серые" оттенки) меньшенство в моей стране. А это значит, что к большому сожалению, меньшенство умных и мудрых людей будет вынужденно десятилетиями жить в Г.вне (с такой экономикой, с такой властью и т.д.) из-за таких как вы (пока "большинство" перестанут смотреть зомбоящики, хоть в рашке хоть в Украине либо научаться элементрано логически мыслить). Никого не хочу обидеть, но не знаю кем надо быть и что нужно иметь в голове, чтобы в первом случае выбрать зека/уголовника Президента, а в другом случае выбрать оголтелый Популизм...
На все последующие ваши комментарии/ и вообще комментарии по данному вопросу я не буду тратить свое время и время ув.формчан.
Приношу извинения за оффтоп.
Востаннє редагувалось GDV29 в Пон 02 сер, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:31

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
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Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за месяц
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* - средний курс последнего рабочего дня месяца
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:44

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав: Сырьё есть:
В июне 2021 года суд постановил ликвидировать один из крупнейших судостроительных заводов бывшего Союза - Черноморский судостроительный завод в Николаеве.
Когда-то здесь строители авианесущие крейсера для СССР, а теперь - разруха и тлен запустения.

А что и для кого они должны были строить после 1991го?
Удивительно, что этот монстр дожил до нынешних времен.


мало что можно строить на судостроительном заводе,
сложно было в 90-е добиться военных заказов (кстати от РФ их и не было, до 1997 им было вообще не до кораблей...свою страну надо было быстро раздербанить), строить можно было гражданские суда (в 2000х так и делали , но стоили корпуса, перегоняли в Констанцу и там начиняли оборудованием). к сожалению, у румын установить немецкие и швейцарские двигатели получалось в 3-4 раза быстрее, чем это могли сделать в Николаеве, но и не было поддержки государства (гос.заказов)

на пример, в Гдыне (когда полякам после вступления в ЕС закрыли полностью судостроение (мол для нужд ЕС вполне хватает мощностей Германии (16 заводов) стали делать прекрасные портовые буксиры (движки Сaterpillar) мощность 16-20кВТ, внедряются новые технологии (https://www.man-es.com/marine/solutions ... on-systems)
https://www.cat.com/en_US/by-industry/m ... lsion.html

второе: техническая база (цеха, доки, обученный персонал)
у меня на нескольких судах работал сварщик корпусник с судоремонтного завода, молодой парень, лет 29-30, так вот он по сварке делал работу за 2дня, а судовой сварщик (он же моторист) делал это 5-6 дней, это 300% разница в производительности и качестве

к сожалению, Украина не только потеряла судостроение(и судоремонт), но и потеряла специалистов, сколько было технических решений и прогресса (в 1950-1990), да совок, да партия, но завод был прогрессивный и мощный ...это досталось Украине, но не было никак использовано
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B4%D0%B0
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:57

  somilitark написав:За ширмой войны, причём до сих пор с подачи томосятника это не война, а не понятные термины, но только не война, разграбили банки чивокуни и приближённых, выдали им почти все вклады, доигрались до курса 40 своим деребаном с рефинансом и пустыми закромами, а вы кричите резервы росли.
Изучите историю 98-го года, было примерно тоже самое, если не хуже, падение ВВП, паника на рынках, на более чем 50% обвалился экспорт, звр толком не было, но курс умножился только на 2.
А тут приняли 20 ярдов, а после своих игр с рефинансом и деребаном с выводом бабла вместе с чивокуней, доигрались до резервов 4 ярда весной 15-го и приползли к дяде Сэму, на коленях, мол спасай, у нас тут конфетки с липецка хуже стали продаваться, МВФ когда изучил глубину глубин в которую завёл томосятник экономику страны, выделил сразу 5 ярдов.
А армия образца 14-го это скорее бенин Азов, в пластмассовых тапках, комуфляже с ближайшего базара и автоматом, который был в афгане и чудом не был списан. Только под нажимом МВФ и дяди Сэма, который взял под контроль бюджет и прислал тренеров кураторов во всех сферах, типа пошли изменения.
А потом уже, после того как 90% домохозяйств погрузили в полную нищету дефолтным девалом в 3.5 раза, можно было позволить себе накапливать резервы.
Пенсия была 125 у.е. а сделали 40. Импорт стал доступен не только лишь всем. Сразу красота настала, резервы отскочили с нуля, правда была ещё преступная операция варрант от яреськи, а также кредиты под гарантии правительства США под 1.8 %.


Привычка объяснять все через политику играет с вами злую шутку. На каком-нибудь общеновостном ресурсе это, наверняка, прокатило бы. А в таксомоторном депо вы могли быть и вовсе звездой. Но здесь финансовый форум, и, как говорится, положение обязывает.

В 2014-2015 гг практически все валюты EM страдали от ужесточения ДКП ФРС (в которое вы упорно отказываетесь верить, так на секундочку). Плюс российская агрессия. Плюс накопленные дисбалансы 2012-2013 гг. Плюс неизбежные ошибки непростых управленческих решений. И только потом, возможно, злоупотребления, которые вы поставили на первое, а не последнее, место

FRI, AUG 21 2015. Why emerging market currencies are collapsing
https://www.cnbc.com/2015/08/21/why-eme ... psing.html
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