ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:17
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:27
очень не хотелось отвечать на подобные провакации, но несколько слов все-таки напишу.
К вашему сведению - в 21 веке доступ к информации практически везде (интернет,ютюб и т.д.), не нужно смотреть 5-й канал или 1+1, и т.д. Нужно просто иметь мозги, чтобы отделить "зерна от плевел".
Очень жаль,что умных, и даже мудрых людей которые различают белое от черного (и различают "серые" оттенки) меньшенство в моей стране. А это значит, что к большому сожалению, меньшенство умных и мудрых людей будет вынужденно десятилетиями жить в Г.вне (с такой экономикой, с такой властью и т.д.) из-за таких как вы (пока "большинство" перестанут смотреть зомбоящики, хоть в рашке хоть в Украине либо научаться элементрано логически мыслить). Никого не хочу обидеть, но не знаю кем надо быть и что нужно иметь в голове, чтобы в первом случае выбрать зека/уголовника Президента, а в другом случае выбрать оголтелый Популизм...
На все последующие ваши комментарии/ и вообще комментарии по данному вопросу я не буду тратить свое время и время ув.формчан.
Приношу извинения за оффтоп.
Востаннє редагувалось GDV29 в Пон 02 сер, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:31
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:44
мало что можно строить на судостроительном заводе,
сложно было в 90-е добиться военных заказов (кстати от РФ их и не было, до 1997 им было вообще не до кораблей...свою страну надо было быстро раздербанить), строить можно было гражданские суда (в 2000х так и делали , но стоили корпуса, перегоняли в Констанцу и там начиняли оборудованием). к сожалению, у румын установить немецкие и швейцарские двигатели получалось в 3-4 раза быстрее, чем это могли сделать в Николаеве, но и не было поддержки государства (гос.заказов)
на пример, в Гдыне (когда полякам после вступления в ЕС закрыли полностью судостроение (мол для нужд ЕС вполне хватает мощностей Германии (16 заводов) стали делать прекрасные портовые буксиры (движки Сaterpillar) мощность 16-20кВТ, внедряются новые технологии (
второе: техническая база (цеха, доки, обученный персонал)
у меня на нескольких судах работал сварщик корпусник с судоремонтного завода, молодой парень, лет 29-30, так вот он по сварке делал работу за 2дня, а судовой сварщик (он же моторист) делал это 5-6 дней, это 300% разница в производительности и качестве
к сожалению, Украина не только потеряла судостроение(и судоремонт), но и потеряла специалистов, сколько было технических решений и прогресса (в 1950-1990), да совок, да партия, но завод был прогрессивный и мощный ...это досталось Украине, но не было никак использовано
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:57
Привычка объяснять все через политику играет с вами злую шутку. На каком-нибудь общеновостном ресурсе это, наверняка, прокатило бы. А в таксомоторном депо вы могли быть и вовсе звездой. Но здесь финансовый форум, и, как говорится, положение обязывает.
В 2014-2015 гг практически все валюты EM страдали от ужесточения ДКП ФРС (в которое вы упорно отказываетесь верить, так на секундочку). Плюс российская агрессия. Плюс накопленные дисбалансы 2012-2013 гг. Плюс неизбежные ошибки непростых управленческих решений. И только потом, возможно, злоупотребления, которые вы поставили на первое, а не последнее, место
FRI, AUG 21 2015. Why emerging market currencies are collapsing
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