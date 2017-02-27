somilitark написав:

За ширмой войны, причём до сих пор с подачи томосятника это не война, а не понятные термины, но только не война, разграбили банки чивокуни и приближённых, выдали им почти все вклады, доигрались до курса 40 своим деребаном с рефинансом и пустыми закромами, а вы кричите резервы росли.Изучите историю 98-го года, было примерно тоже самое, если не хуже, падение ВВП, паника на рынках, на более чем 50% обвалился экспорт, звр толком не было, но курс умножился только на 2.А тут приняли 20 ярдов, а после своих игр с рефинансом и деребаном с выводом бабла вместе с чивокуней, доигрались до резервов 4 ярда весной 15-го и приползли к дяде Сэму, на коленях, мол спасай, у нас тут конфетки с липецка хуже стали продаваться, МВФ когда изучил глубину глубин в которую завёл томосятник экономику страны, выделил сразу 5 ярдов.А армия образца 14-го это скорее бенин Азов, в пластмассовых тапках, комуфляже с ближайшего базара и автоматом, который был в афгане и чудом не был списан. Только под нажимом МВФ и дяди Сэма, который взял под контроль бюджет и прислал тренеров кураторов во всех сферах, типа пошли изменения.А потом уже, после того как 90% домохозяйств погрузили в полную нищету дефолтным девалом в 3.5 раза, можно было позволить себе накапливать резервы.Пенсия была 125 у.е. а сделали 40. Импорт стал доступен не только лишь всем. Сразу красота настала, резервы отскочили с нуля, правда была ещё преступная операция варрант от яреськи, а также кредиты под гарантии правительства США под 1.8 %.