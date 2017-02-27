мало что можно строить на судостроительном заводе, сложно было в 90-е добиться военных заказов (кстати от РФ их и не было, до 1997 им было вообще не до кораблей...свою страну надо было быстро раздербанить), строить можно было гражданские суда (в 2000х так и делали , но стоили корпуса, перегоняли в Констанцу и там начиняли оборудованием). к сожалению, у румын установить немецкие и швейцарские двигатели получалось в 3-4 раза быстрее, чем это могли сделать в Николаеве, но и не было поддержки государства (гос.заказов)
второе: техническая база (цеха, доки, обученный персонал) у меня на нескольких судах работал сварщик корпусник с судоремонтного завода, молодой парень, лет 29-30, так вот он по сварке делал работу за 2дня, а судовой сварщик (он же моторист) делал это 5-6 дней, это 300% разница в производительности и качестве
к сожалению, Украина не только потеряла судостроение(и судоремонт), но и потеряла специалистов, сколько было технических решений и прогресса (в 1950-1990), да совок, да партия, но завод был прогрессивный и мощный ...это досталось Украине, но не было никак использовано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B4%D0%B0
В 2014-2015 гг практически все валюты EM страдали от ужесточения ДКП ФРС (в которое вы упорно отказываетесь верить, так на секундочку). Плюс российская агрессия. Плюс накопленные дисбалансы 2012-2013 гг. Плюс неизбежные ошибки непростых управленческих решений. И только потом, возможно, злоупотребления, которые вы поставили на первое, а не последнее, место
Нафтогаз за июль выполнил минимальный трешхолд по запасам в ПХГ для вступления в отопительный сезон - 17 млрд кубов. Критической потребности в дальнейшем импорте, соответственно, нет. Но, что важно, при этом сохраняется необходимость в приобретении и оплате газа, который хранится в ПХГ, но принадлежит не Нафтогазу, а частникам, в том числе иностранным.
Интересно, чего ждет Витренко - понятно, что цены на европейском споте в космосе (сегодня установлен очередной рекорд в 525 долларов за 1000 кубов), но с приближением осени шансы на их снижение скорее не растут, а падают. Разве что уже вначале осени реализуются риски отказа ФРС от дальнейшей экспансионистской политики. Поглядим...
Станом на 1 серпня, за два з половиною місяці до початку опалювального сезону, у підземних газосховищах України (ПСГ) зберігається 17 млрд кубометрів блакитного палива. Таким чином, НАК «Нафтогаз України» достроково виконала план Уряду, який своїм розпорядженням від 9 червня 2021 р. № 586-р зобов’язав забезпечити на середину жовтня запаси природного газу в підземних сховищах країни обсягом щонайменше 17 млрд куб. м. Варто зауважити, що на початок серпня в українських газосховищах у режимі «митний склад» зберігається 3,9 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам. «Ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку Компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими», — прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... nth=08&nt=Новини&
zРадио У нас что есть фондовый рынок? Где ярды баксов гуляют туда сюда за день? У нас разве десятки ярдов горячих денег нерезов в Овгз? Которые могут обвалить что угодно? У нас разве соотношение депозиты к ВВП хотябы 70%? У нас можно было спокойно остановиться если бы не на 12, то максимум на 16. Но решили запудрить детям мозги "войной, а потом сами не заметили как бахнули дефолтный девал в 5 раз. А потом припозли на коленях к Мвф с вопросом криком "спасите"((( У нас можно было обойтись малой кровью, в 14-м году на волне патриотизма прошёл бы лозунг как в Ю.Корее, мол у нас война и люди не бегите в валюту, не снимайте всё что можно со счетов, помогите родине бездействием. Но населению говорили, что тот кто купит по 13 пожалеет, а сами деребанили по-чёрному, позднее одна красная леди бормотала про эквилибририум и бегала за 200 у.е. , попутно дурака валяла: а что у нас 5 курсов в стране? так и довели всё до полного краха. Тут можно было использовать власть во благо, но решили красть, красть, красть, цинизм зашкаливал, результат на выборах был очень показателен, народ не слепой и дурной, как многие считают. Решений никаких не было, была везде попытка нажиться, наплевав на интересы людей. По курсу, так что сегодня? Разворот? Боковика точно не вышло...