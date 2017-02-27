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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8062806380648065
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:44

мало что можно строить на судостроительном заводе,
сложно было в 90-е добиться военных заказов (кстати от РФ их и не было, до 1997 им было вообще не до кораблей...свою страну надо было быстро раздербанить), строить можно было гражданские суда (в 2000х так и делали , но стоили корпуса, перегоняли в Констанцу и там начиняли оборудованием). к сожалению, у румын установить немецкие и швейцарские двигатели получалось в 3-4 раза быстрее, чем это могли сделать в Николаеве, но и не было поддержки государства (гос.заказов)

на пример, в Гдыне (когда полякам после вступления в ЕС закрыли полностью судостроение (мол для нужд ЕС вполне хватает мощностей Германии (16 заводов) стали делать прекрасные портовые буксиры (движки Сaterpillar) мощность 16-20кВТ, внедряются новые технологии (https://www.man-es.com/marine/solutions ... on-systems)
https://www.cat.com/en_US/by-industry/m ... lsion.html

второе: техническая база (цеха, доки, обученный персонал)
у меня на нескольких судах работал сварщик корпусник с судоремонтного завода, молодой парень, лет 29-30, так вот он по сварке делал работу за 2дня, а судовой сварщик (он же моторист) делал это 5-6 дней, это 300% разница в производительности и качестве

к сожалению, Украина не только потеряла судостроение(и судоремонт), но и потеряла специалистов, сколько было технических решений и прогресса (в 1950-1990), да совок, да партия, но завод был прогрессивный и мощный ...это досталось Украине, но не было никак использовано
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B4%D0%B0
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:57

somilitark

В 2014-2015 гг практически все валюты EM страдали от ужесточения ДКП ФРС (в которое вы упорно отказываетесь верить, так на секундочку). Плюс российская агрессия. Плюс накопленные дисбалансы 2012-2013 гг. Плюс неизбежные ошибки непростых управленческих решений. И только потом, возможно, злоупотребления, которые вы поставили на первое, а не последнее, место

FRI, AUG 21 2015. Why emerging market currencies are collapsing
https://www.cnbc.com/2015/08/21/why-eme ... psing.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:32

Нафтогаз за июль выполнил минимальный трешхолд по запасам в ПХГ для вступления в отопительный сезон - 17 млрд кубов. Критической потребности в дальнейшем импорте, соответственно, нет. Но, что важно, при этом сохраняется необходимость в приобретении и оплате газа, который хранится в ПХГ, но принадлежит не Нафтогазу, а частникам, в том числе иностранным.

Интересно, чего ждет Витренко - понятно, что цены на европейском споте в космосе (сегодня установлен очередной рекорд в 525 долларов за 1000 кубов), но с приближением осени шансы на их снижение скорее не растут, а падают. Разве что уже вначале осени реализуются риски отказа ФРС от дальнейшей экспансионистской политики. Поглядим...

Станом на 1 серпня, за два з половиною місяці до початку опалювального сезону, у підземних газосховищах України (ПСГ) зберігається 17 млрд кубометрів блакитного палива.
Таким чином, НАК «Нафтогаз України» достроково виконала план Уряду, який своїм розпорядженням від 9 червня 2021 р. № 586-р зобов’язав забезпечити на середину жовтня запаси природного газу в підземних сховищах країни обсягом щонайменше 17 млрд куб. м.
Варто зауважити, що на початок серпня в українських газосховищах у режимі «митний склад» зберігається 3,9 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.
«Ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку Компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими», — прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... nth=08&nt=Новини&
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:01

zРадио
У нас что есть фондовый рынок? Где ярды баксов гуляют туда сюда за день?
У нас разве десятки ярдов горячих денег нерезов в Овгз? Которые могут обвалить что угодно?
У нас разве соотношение депозиты к ВВП хотябы 70%?
У нас можно было спокойно остановиться если бы не на 12, то максимум на 16. Но решили запудрить детям мозги "войной, а потом сами не заметили как бахнули дефолтный девал в 5 раз.
А потом припозли на коленях к Мвф с вопросом криком "спасите"(((
У нас можно было обойтись малой кровью, в 14-м году на волне патриотизма прошёл бы лозунг как в Ю.Корее, мол у нас война и люди не бегите в валюту, не снимайте всё что можно со счетов, помогите родине бездействием.
Но населению говорили, что тот кто купит по 13 пожалеет, а сами деребанили по-чёрному, позднее одна красная леди бормотала про эквилибририум и бегала за 200 у.е. , попутно дурака валяла: а что у нас 5 курсов в стране? так и довели всё до полного краха.
Тут можно было использовать власть во благо, но решили красть, красть, красть, цинизм зашкаливал, результат на выборах был очень показателен, народ не слепой и дурной, как многие считают.
Решений никаких не было, была везде попытка нажиться, наплевав на интересы людей.
По курсу, так что сегодня? Разворот? Боковика точно не вышло...
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 08:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован. Источник: https://censor.net/ru/n3280521
https://censor.net/ru/news/3280521/mvf_ ... avisimosti
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 08:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС


У липні нинішнього року доходи держбюджету України склали 92,6 млрд гривень, що на 6,9% більше плану (86,6 млрд гривень).

Про це повідомляє Держказаначейство в понеділок, 2 серпня.

За даними відомства, доходи держбюджету в липні були на 34,0% вище від минулого року, коли вони склали 69,1 млрд гривень.

Від початку року держбюджет отримав 684,5 млрд гривень. Це на 7,0% більше плану і на 16,3% більше доходів минулого року.

Нагадаємо, за півроку держбюджет України був зведений з дефіцитом 50,2 млрд гривень. Доходи держбюджету склали майже 592 млрд гривень, а витрати досягли 633,6 млрд гривень.
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