Додано: Пон 02 сер, 2021 21:01

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У нас что есть фондовый рынок? Где ярды баксов гуляют туда сюда за день?

У нас разве десятки ярдов горячих денег нерезов в Овгз? Которые могут обвалить что угодно?

У нас разве соотношение депозиты к ВВП хотябы 70%?

У нас можно было спокойно остановиться если бы не на 12, то максимум на 16. Но решили запудрить детям мозги "войной, а потом сами не заметили как бахнули дефолтный девал в 5 раз.

А потом припозли на коленях к Мвф с вопросом криком "спасите"(((

У нас можно было обойтись малой кровью, в 14-м году на волне патриотизма прошёл бы лозунг как в Ю.Корее, мол у нас война и люди не бегите в валюту, не снимайте всё что можно со счетов, помогите родине бездействием.

Но населению говорили, что тот кто купит по 13 пожалеет, а сами деребанили по-чёрному, позднее одна красная леди бормотала про эквилибририум и бегала за 200 у.е. , попутно дурака валяла: а что у нас 5 курсов в стране? так и довели всё до полного краха.

Тут можно было использовать власть во благо, но решили красть, красть, красть, цинизм зашкаливал, результат на выборах был очень показателен, народ не слепой и дурной, как многие считают.

Решений никаких не было, была везде попытка нажиться, наплевав на интересы людей.

По курсу, так что сегодня? Разворот? Боковика точно не вышло...