Додано: Вів 03 сер, 2021 15:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................03.08.2021...........04.08.2021

дата розрахунку...............02.08.2021............03.08.2021

Євро..................................31,9032.................31,8913...-0.04%

Долар США.......................26,8444.................26,8411...-0.01%

После полудня доллар отыграл около четверти копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки и сразу же постились на две. После 11 сходили на полкопейки вниз, но очень быстро вернулись обратно. К 12 выросли на полкопейки

Индекс доллара находится около вчерашнего уровня.

Справочный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500, что на копейку ниже открытия.

Полная стабильность и у нас, и в мире.

После 12 приподнялись еще на полкопейки, развернулись и снизились на 1.5 копейки. После быстрого обеда опустились на полкопейки, развернулись и за час выросли на 3 копейки. С "полей" доносятся вести о весьма приличных оборотах.

В мире доллар сохраняет стабильность.

Официальный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и опустились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Сегодняшняя сессия очень похожа на вчерашнюю многократными сменами направления, боковик стал еще более выраженным.



Этот день в истории:

2020 - 27.7365 (+6) -89

2019 - 25.5377 (+19) +131



2018 - 27.0927 (+8)

2017 - 25.8858 (-2)