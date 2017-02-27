Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки и сразу же постились на две. После 11 сходили на полкопейки вниз, но очень быстро вернулись обратно. К 12 выросли на полкопейки Индекс доллара находится около вчерашнего уровня. Справочный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500, что на копейку ниже открытия. Полная стабильность и у нас, и в мире.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах почти не изменились. Сокращение объема суточных сертификатов и инкассация были компенсированы приличными поступлениями в бюджет (казна спасена ) ичем-то непривычно большим прочим немонетарным.
В пятницу объем МБ уменьшился с 503.8 до 457.3 млн. Чистый спрос составил 437.3 млн. Клиентские обороты также сократились. Спрос сократился в меньшей степени и слегка превысил предложение, в основном, за счет форвардных покупок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 804(774(717(665)))випадки на добу на 3 серпня. Здається, удав почав їсти третього слона. Ростемо третійй тиждень поспіль
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0364 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0044 Повні оберти МБ за тиждень - 2195,7233 Середні оберти за тиждень - 439,1447 Середні оберти за рік - 376,6340 СередньоТижневеЗважене - 27,1777
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0462 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0070 Повні оберти МБ за тиждень - 2428,3029 Середні оберти за тиждень - 485,6606 Середні оберти за рік - 380,4461 СередньоТижневеЗважене - 26,8913
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, добряче більші ніж середні оберти за рік. До першого серпня треба було сплатити податки за 2020 рік за деклараціями...
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,8382(26,9267) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,6389(27,6738) грн./дол. Це на 0,80(0,75) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,98(2,7) відсотка. Виросли третій тиждень поспіль! Може і не треба поспішати, та сенс по року купувати той доляр видно наочно! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,80 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,8913(27,1777) грн./дол., а продавав дорожче.
Zebra написав:Матрацы будут обесценены. Предположительно в 2 раза за пятилетку.
Топливо и жиры х2 за 3года.
Печальная история для народа - на первичке есть риск получить недострой, на вторичке за ценами неугонишься, сбережения превращаются в пыль...ещё и доллар дешевеет
Точно! Я теж вже декілька тижнів херачу ціни на свій товар, як ніколи! А що робити, якщо кожного тижня приходить товар майже весь дорожчий щоразу?(на 2-3-5%) Запитаєте - "а що беруть?" А я відповім - кому треба, той бере, а хто крутив носом при старих цінах, той і при нових крутить носом
Тобто, сильного падіння по торгівлі немає - це вже добре у наш час! ...але, як підглядаєш на свої минулорічні каси - то #кровнаглазаливає!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................03.08.2021...........04.08.2021 дата розрахунку...............02.08.2021............03.08.2021 Євро..................................31,9032.................31,8913...-0.04% Долар США.......................26,8444.................26,8411...-0.01% После полудня доллар отыграл около четверти копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки и сразу же постились на две. После 11 сходили на полкопейки вниз, но очень быстро вернулись обратно. К 12 выросли на полкопейки Индекс доллара находится около вчерашнего уровня. Справочный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500, что на копейку ниже открытия. Полная стабильность и у нас, и в мире. После 12 приподнялись еще на полкопейки, развернулись и снизились на 1.5 копейки. После быстрого обеда опустились на полкопейки, развернулись и за час выросли на 3 копейки. С "полей" доносятся вести о весьма приличных оборотах. В мире доллар сохраняет стабильность. Официальный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и опустились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Сегодняшняя сессия очень похожа на вчерашнюю многократными сменами направления, боковик стал еще более выраженным.
Этот день в истории: 2020 - 27.7365 (+6) -89 2019 - 25.5377 (+19) +131
США и Германия договорились выплатить Украине $1 миллиард для поддержки энергобезопасности.
Кроме того, в декларации сказано, что Германия и США выделять $1 миллиард для поддержки так называемого "Зеленого фонда" Украины. При этом Германия пообещала сразу выделить для фонда не менее $175 млн в качестве гранта и в дальнейшем будет работать над увеличением своих взносов.
США и Германия договорились выплатить Украине $1 миллиард для поддержки энергобезопасности.
Кроме того, в декларации сказано, что Германия и США выделять $1 миллиард для поддержки так называемого "Зеленого фонда" Украины. При этом Германия пообещала сразу выделить для фонда не менее $175 млн в качестве гранта и в дальнейшем будет работать над увеличением своих взносов.
somilitark написав:По курсу, начинаем утрамбовывать 26.80 сверху, всё таки боковик. Сейчас рассосётся возврат НДС и придёт время квартальной уплаты налогов. Вот тогда можем ещё пару десятков копеек сбросить.
Извините за дилетанский вопрос (очень далек от этого), а в какие сроки производится возмещение НДС? А вообще, похоже, что на нале и на МБ спрос на доллар появился.