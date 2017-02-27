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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 80658066806780688069>
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.08.2021..................26,8382
Доллар потерял меньше копейки.

МКГ*............7.1559............7.1521...........-0.05%

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки и сразу же постились на две. После 11 сходили на полкопейки вниз, но очень быстро вернулись обратно. К 12 выросли на полкопейки
Индекс доллара находится около вчерашнего уровня.
Справочный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500, что на копейку ниже открытия.
Полная стабильность и у нас, и в мире.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Сокращение объема суточных сертификатов и инкассация были компенсированы приличными поступлениями в бюджет (казна спасена :) ) ичем-то непривычно большим прочим немонетарным.

В пятницу объем МБ уменьшился с 503.8 до 457.3 млн. Чистый спрос составил 437.3 млн. Клиентские обороты также сократились. Спрос сократился в меньшей степени и слегка превысил предложение, в основном, за счет форвардных покупок.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:30

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 804(774(717(665)))випадки на добу на 3 серпня. Здається, удав почав їсти третього слона. Ростемо третійй тиждень поспіль :-(


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0364
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0044
Повні оберти МБ за тиждень - 2195,7233
Середні оберти за тиждень - 439,1447
Середні оберти за рік - 376,6340
СередньоТижневеЗважене - 27,1777

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0462
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0070
Повні оберти МБ за тиждень - 2428,3029
Середні оберти за тиждень - 485,6606
Середні оберти за рік - 380,4461
СередньоТижневеЗважене - 26,8913


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, добряче більші ніж середні оберти за рік. До першого серпня треба було сплатити податки за 2020 рік за деклараціями...

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,8382(26,9267) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,6389(27,6738) грн./дол. Це на 0,80(0,75) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,98(2,7) відсотка. Виросли третій тиждень поспіль! Може і не треба поспішати, та сенс по року купувати той доляр видно наочно! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,80 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,8913(27,1777) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:30

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Матрацы будут обесценены. Предположительно в 2 раза за пятилетку.
Топливо и жиры х2 за 3года.

Печальная история для народа - на первичке есть риск получить недострой, на вторичке за ценами неугонишься, сбережения превращаются в пыль...ещё и доллар дешевеет :(

Точно!
Я теж вже декілька тижнів херачу ціни на свій товар, як ніколи! :shock:
А що робити, якщо кожного тижня приходить товар майже весь дорожчий щоразу?(на 2-3-5%)
Запитаєте - "а що беруть?"
А я відповім - кому треба, той бере, а хто крутив носом при старих цінах, той і при нових крутить носом :mrgreen:

Тобто, сильного падіння по торгівлі немає - це вже добре у наш час!
...але, як підглядаєш на свої минулорічні каси - то #кровнаглазаливає! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:чем-то непривычно большим прочим немонетарным.
шкуры быков с межбанка подвезли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:26

Прогноз Refinitiv по экспорту пшеницы 2021-2022 из стран черноморского бассейна:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.08.2021...........04.08.2021
дата розрахунку...............02.08.2021............03.08.2021
Євро..................................31,9032.................31,8913...-0.04%
Долар США.......................26,8444.................26,8411...-0.01%
После полудня доллар отыграл около четверти копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки и сразу же постились на две. После 11 сходили на полкопейки вниз, но очень быстро вернулись обратно. К 12 выросли на полкопейки
Индекс доллара находится около вчерашнего уровня.
Справочный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500, что на копейку ниже открытия.
Полная стабильность и у нас, и в мире.
После 12 приподнялись еще на полкопейки, развернулись и снизились на 1.5 копейки. После быстрого обеда опустились на полкопейки, развернулись и за час выросли на 3 копейки. С "полей" доносятся вести о весьма приличных оборотах.
В мире доллар сохраняет стабильность.
Официальный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и опустились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодняшняя сессия очень похожа на вчерашнюю многократными сменами направления, боковик стал еще более выраженным.

Этот день в истории:
2020 - 27.7365 (+6) -89
2019 - 25.5377 (+19) +131

2018 - 27.0927 (+8)
2017 - 25.8858 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

США и Германия договорились выплатить Украине $1 миллиард для поддержки энергобезопасности.

Кроме того, в декларации сказано, что Германия и США выделять $1 миллиард для поддержки так называемого "Зеленого фонда" Украины. При этом Германия пообещала сразу выделить для фонда не менее $175 млн в качестве гранта и в дальнейшем будет работать над увеличением своих взносов.

США и Германия рассчитывают, что данный фонд поддержит энергобезопасность Украины.
https://dengi.ua/finance/4974964-ssha-i ... u-potoku-2

деньги текут рекой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:54

  vitaliian написав:
США и Германия договорились выплатить Украине $1 миллиард для поддержки энергобезопасности.

Кроме того, в декларации сказано, что Германия и США выделять $1 миллиард для поддержки так называемого "Зеленого фонда" Украины. При этом Германия пообещала сразу выделить для фонда не менее $175 млн в качестве гранта и в дальнейшем будет работать над увеличением своих взносов.

США и Германия рассчитывают, что данный фонд поддержит энергобезопасность Украины.
https://dengi.ua/finance/4974964-ssha-i ... u-potoku-2

деньги текут рекой.


Зеленый фонд-это кого надо фонд?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:06

  prodigy написав:Зеленый фонд-это кого надо фонд?

Ну, зелёный же...
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:29

  somilitark написав:По курсу, начинаем утрамбовывать 26.80 сверху, всё таки боковик. Сейчас рассосётся возврат НДС и придёт время квартальной уплаты налогов. Вот тогда можем ещё пару десятков копеек сбросить.


Извините за дилетанский вопрос (очень далек от этого), а в какие сроки производится возмещение НДС?
А вообще, похоже, что на нале и на МБ спрос на доллар появился.
kluychkooleg
 
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