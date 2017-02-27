somilitark написав:По курсу, начинаем утрамбовывать 26.80 сверху, всё таки боковик. Сейчас рассосётся возврат НДС и придёт время квартальной уплаты налогов. Вот тогда можем ещё пару десятков копеек сбросить.
Извините за дилетанский вопрос (очень далек от этого), а в какие сроки производится возмещение НДС? А вообще, похоже, что на нале и на МБ спрос на доллар появился.
Я так понимаю после 25-го числа и по последний день месяца основные суммы, потом в течении месяца по мелочи, до 10%. Сейчас фермеры берут валюту. Сезонность. Но в последние годы подскок обычно в августе и всё. Толком спроса нет целый год. Посмотрим как в этом году будет. Рекордный урожай, плюс от металлистов море бабла, если бы власть хотела, то курс можно было и без нерезов опустить как в 19-и году. Смягчить ценовой шок от цен на энергоресурсы и всё остальное, но ахметки против..
Вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и результативно. Активны были все — от небольших клиентов до крупных игроков. Нацбанку не пришлось вмешиваться в ход торгов, но это не заслуга самого регулятора. Просто сами банки и их клиенты быстро выравнивали все перекосы спроса и предложения на межбанке.
В итоге «победили» продавцы. За день доллар вырос с 26,84/26,86 до 26,86/26,88 гривен, а вот курс евро почти не изменился — с 31,87/31,89 до 31,88/31,89 гривен. Порадовали наблюдателей и объемы торгов — к концу активной фазы сессии только по Bloomberg прошло операций на сумму около $ 175 млн. То есть валютный рынок, несмотря на период летних отпусков, демонстрирует очень хорошие по украинским меркам, показатели работы.
Выходы в первой половине дня Ситибанка с продажей доллара были нетипичны для межбанка и часть игроков ждала обвала котировок, но этого не произошло. Дело в том, что продажи иностранца быстро закрывались растущим спросом части крупных импортеров. И это выравнивало соотношение спроса и предложения.
Несмотря на некоторый рост котировок доллара — в целом все это больше напоминало сегодня «вялотекущие курсовые войны», нежели полноценное «наступление» доллара на позиции гривны на межбанке.
Ход торгов:
К 11 часам доллар просел с утренних 26,84/26,86 до 26,825/26,845 гривен и продержался в этих пределах с небольшими отклонениями почти до конца обеда.
К 14 часам доллар кратковременно подешевел до 26,815/26,835 гривен, но уже к 15:00 снова вырос до 26,84/26,86. Небольшой перевес спроса на уже затихающем рынке привел к продолжению постепенного роста котировок и завершилась сессия по доллару на отметке 26,86/26,88. НБУ предпочел в ситуацию не вмешиваться, да и большой потребности в этом явно не было.
Главные события 3 августа на валютном рынке:
Гривна несколько сдала свои позиции. Доллар подорожал с 26,84/26,86 до 26,86/26,88 гривен.
Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8382 гривны, а официальный курс на 4 августа 2021 года установлен на уровне 26,8411 гривен за доллар.
zРадио написав:Интересно, чего ждет Витренко - понятно, что цены на европейском споте в космосе (сегодня установлен очередной рекорд в 525 долларов за 1000 кубов), но с приближением осени шансы на их снижение скорее не растут, а падают. Разве что уже вначале осени реализуются риски отказа ФРС от дальнейшей экспансионистской политики. Поглядим...
Витренко всё правильно ждет. Поскольку он топ-менджер не первый год. И реальный топ, а не "попка" типа Лещенко и прочих Найемов. В мире нефть покатилась второй день вниз. В моменте с 74 упала до 69. Если тенденция пойдет и дальше такая, то за нефтью следом и газ начнет дешеветь! С некоторым временным лагом, но пойдет. Это всё знает Витренко и поэтому не спешит покупать газ по заоблачным ценам. Но на всякий случай всё равно подстраховался, закачав в хранилища минимально необходимый на зиму объем. А дальше будет ждать и выкупать ресурс уже по более вкусным ценам... Человек о стране заботится и её деньгах, а не как свой карман набить!
Но местный валютный рынок никак не отреагировал на этот событие. Выходит всё уже заранее было заложено в курс. Итого на 26.80-27.00 имеем дно, от которого по мере распродажи этих 2.7 ярдов и поедем вверх. Дыра в бюджете огромная, правительство тут же сольет эти халявные баксы для затыкания текущих долгов бюджета. А там только по зарплатам и всяким соцвыплатам под 70-80 миллиардов надо срочно закрыть!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 сер, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m написав:Это всё знает Витренко... Человек о стране заботится и её деньгах, а не как свой карман набить!
З такими "заботливыми" і ворогів не треба:
«2,000,000 грн за 1 робочий день. Ще раз - два мільйони гривень! За один робочий день! Таку зарплату нинішній міністр Вітренко отримував у Нафтогазі минулого року, де він працював до липня. А ще - задекларував свої власні офшорні компанії у Кіпрі й Панамі, які так і не закрив ні під час роботи в Нафтогазі, ні працюючи в Уряді. А ще декларує 5 мільйонів доларів «премії» в тому ж Нафтогазі... Я не рахую купу всього рухомого і нерухомого - це він міг заробити в приватному секторі. Але ж Нафтогаз - стовідсотково державна компанія, до того ж, як показує аудит, - компанія збиткова. Яка так і не спромоглася за останні роки збільшити видобуток вітчизняного газу, аби Україна врешті не залежала від поставок із держави-агресора. І при тому, в бідній воюючій країні, в збитковій компанії - такі непристойно високі зарплати. Немає жодної моралі й совісті - ні у вітренків з коболєвими, ні в членів Уряду України, які своїми рішеннями дозволяють такі кричущі дисбаланси» https://galychyna.if.ua/analytic/vitren ... iv-griven/
Причому руку набив у перекачці бюджетних грошей у власні кишені ще в часи януковича. А чи достатній обсяг, то сумнівно:
Водночас значна кількість газу, який зараз зберігається в підземних сховищах України, належить комерційним компаніям, у тому числі й іноземним. Однак ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати його в Україні, а не вивозити за кордон. https://www.facebook.com/YVitrenko/post ... 0227254882
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 03 сер, 2021 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Урожай пшеницы в Украине в 2021 году может составить 30,7 млн тонн, что станет рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).
"По предварительным оценкам УКАБ, в этом сезоне ожидаются следующие валовые сборы: пшеница – 30,7 млн тонн, что на 23% выше показателя прошлого года и является рекордным показателем за всю историю независимости Украины", – сказано в сообщении.
УКАБ также прогнозирует урожай ячменя на уровне 10,1 млн тонн (на 33% выше показателя прошлого года), рапса – 2,6 млн тонн (на 3% выше показателя предыдущего года), гороха – 529 тыс. тонн (на 10% выше).
yuri_m написав:Но местный валютный рынок никак не отреагировал на этот событие. Выходит всё уже заранее было заложено в курс.
а почему он должен реагировать, Разве кто то обещал слить их через межбанк?
yuri_m написав:Витренко всё правильно ждет. Поскольку он топ-менджер не первый год. И реальный топ, а не "попка" типа Лещенко и прочих Найемов. В мире нефть покатилась второй день вниз. В моменте с 74 упала до 69. Если тенденция пойдет и дальше такая, то за нефтью следом и газ начнет дешеветь! С некоторым временным лагом, но пойдет. Это всё знает Витренко и поэтому не спешит покупать газ по заоблачным ценам. Но на всякий случай всё равно подстраховался, закачав в хранилища минимально необходимый на зиму объем. А дальше будет ждать и выкупать ресурс уже по более вкусным ценам... Человек о стране заботится и её деньгах, а не как свой карман набить!
Какой-то панегирик прям, а не комментарий Витренко назначили в конце апреля. Решение, соответственно, можно было принять в первой половине мая, когда цена была практически вдвое ниже сегодняшней (на 45%, если быть точным) и когда сезонно цены на газ являются самыми низкими
PS: вполне допускаю, что цены до начала отопительного сезона еще успеют скорректироваться, но не факт что настолько сильно, что станут ниже майских
prodigy написав:очередной провальный аукцион ОВГЗ сегодня недотянули даже до 3 млрд (около 2,4) ставки низкие, я бы тоже не брал
на любимые многими 1,5летки совсем печалька, при лимите 3000 купили на 42,9млн (это позор какой-то), последняя неделя Дениса Шмыгаля , кто там следующий...несите, эти уже порвались
вот нафига этот лимит, если и так не берут
З огляду на ситуацію з наповненням бюджету та з відчутним скороченням витратної його частини, міністерство фінансів не має особливої потреби в додаткових запозиченнях. Більше того, не потрібно навіть позичати стільки, як запланували. Ріст прибутку в бізнесу, як наслідок, збільшення податкових відрахувань, відчутний ріст платежів з митниці та інших акцизів наповнює бюджет значно більше плану. Витрати бюджету по певних напрямках також зменшені (можливо у зеліти є страх проводити відверто корупційні операції, адже за цим уважно слідкують. Головнокомандуючому навіть прийшлося в керівництві СБУ всіх криворіжських схематозників позаміняти). Та й погашати завтра (чи швидше обслуговувати) майже нічого не треба https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2021-08-04 Надходження від МВФ до Дня Незалежності фактично перекриють вересневі зовнішні платежі по держборгу...