RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8066806780688069>
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:37

очередной провальный аукцион ОВГЗ
сегодня недотянули даже до 3 млрд (около 2,4)
ставки низкие, я бы тоже не брал

на любимые многими 1,5летки совсем печалька, при лимите 3000 купили на 42,9млн (это позор какой-то), последняя неделя Дениса Шмыгаля , кто там следующий...несите, эти уже порвались

вот нафига этот лимит, если и так не берут
prodigy
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2796 раз.
Подякували: 2411 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:54

  prodigy написав:вот нафига этот лимит, если и так не берут

после встречи Байдена и Зеленского зайдут правильные нерезы на правильных условиях.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:25

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:По курсу, начинаем утрамбовывать 26.80 сверху, всё таки боковик. Сейчас рассосётся возврат НДС и придёт время квартальной уплаты налогов. Вот тогда можем ещё пару десятков копеек сбросить.


Извините за дилетанский вопрос (очень далек от этого), а в какие сроки производится возмещение НДС?
А вообще, похоже, что на нале и на МБ спрос на доллар появился.

Я так понимаю после 25-го числа и по последний день месяца основные суммы, потом в течении месяца по мелочи, до 10%.
Сейчас фермеры берут валюту. Сезонность. Но в последние годы подскок обычно в августе и всё. Толком спроса нет целый год.
Посмотрим как в этом году будет. Рекордный урожай, плюс от металлистов море бабла, если бы власть хотела, то курс можно было и без нерезов опустить как в 19-и году. Смягчить ценовой шок от цен на энергоресурсы и всё остальное, но ахметки против..
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11851
З нами з: 30.12.09
Подякував: 387 раз.
Подякували: 3041 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:25

  orest написав:"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован. Источник: https://censor.net/ru/n3280521
https://censor.net/ru/news/3280521/mvf_ ... avisimosti

Ця емісія (аллокація) СПЗ/ додатковий випуск резервних коштів МВФ була всього 3 рази: 1970-1972, 1979-1981 і 2009.
Для пересічних Що воно і з чим його їдять :arrow: https://biz.censor.net/columns/3258434/ ... nam_ot_mvf
Востаннє редагувалось ТИХИЙ в Вів 03 сер, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 10.10.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:26

Межбанк: стоит ли волноваться

Вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и результативно. Активны были все — от небольших клиентов до крупных игроков. Нацбанку не пришлось вмешиваться в ход торгов, но это не заслуга самого регулятора. Просто сами банки и их клиенты быстро выравнивали все перекосы спроса и предложения на межбанке.

В итоге «победили» продавцы. За день доллар вырос с 26,84/26,86 до 26,86/26,88 гривен, а вот курс евро почти не изменился — с 31,87/31,89 до 31,88/31,89 гривен. Порадовали наблюдателей и объемы торгов — к концу активной фазы сессии только по Bloomberg прошло операций на сумму около $ 175 млн. То есть валютный рынок, несмотря на период летних отпусков, демонстрирует очень хорошие по украинским меркам, показатели работы.

Выходы в первой половине дня Ситибанка с продажей доллара были нетипичны для межбанка и часть игроков ждала обвала котировок, но этого не произошло. Дело в том, что продажи иностранца быстро закрывались растущим спросом части крупных импортеров. И это выравнивало соотношение спроса и предложения.

Несмотря на некоторый рост котировок доллара — в целом все это больше напоминало сегодня «вялотекущие курсовые войны», нежели полноценное «наступление» доллара на позиции гривны на межбанке.

Ход торгов:

К 11 часам доллар просел с утренних 26,84/26,86 до 26,825/26,845 гривен и продержался в этих пределах с небольшими отклонениями почти до конца обеда.

К 14 часам доллар кратковременно подешевел до 26,815/26,835 гривен, но уже к 15:00 снова вырос до 26,84/26,86. Небольшой перевес спроса на уже затихающем рынке привел к продолжению постепенного роста котировок и завершилась сессия по доллару на отметке 26,86/26,88. НБУ предпочел в ситуацию не вмешиваться, да и большой потребности в этом явно не было.

Главные события 3 августа на валютном рынке:

Гривна несколько сдала свои позиции. Доллар подорожал с 26,84/26,86 до 26,86/26,88 гривен.

Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8382 гривны, а официальный курс на 4 августа 2021 года установлен на уровне 26,8411 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
18
10
16
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:27

  zРадио написав:Интересно, чего ждет Витренко - понятно, что цены на европейском споте в космосе (сегодня установлен очередной рекорд в 525 долларов за 1000 кубов), но с приближением осени шансы на их снижение скорее не растут, а падают. Разве что уже вначале осени реализуются риски отказа ФРС от дальнейшей экспансионистской политики. Поглядим...

Витренко всё правильно ждет. Поскольку он топ-менджер не первый год. И реальный топ, а не "попка" типа Лещенко и прочих Найемов. В мире нефть покатилась второй день вниз. В моменте с 74 упала до 69. Если тенденция пойдет и дальше такая, то за нефтью следом и газ начнет дешеветь! С некоторым временным лагом, но пойдет. Это всё знает Витренко и поэтому не спешит покупать газ по заоблачным ценам. Но на всякий случай всё равно подстраховался, закачав в хранилища минимально необходимый на зиму объем. А дальше будет ждать и выкупать ресурс уже по более вкусным ценам... Человек о стране заботится и её деньгах, а не как свой карман набить!

  orest написав:"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован. Источник: https://censor.net/ru/n3280521
https://censor.net/ru/news/3280521/mvf_ ... avisimosti

Но местный валютный рынок никак не отреагировал на этот событие. Выходит всё уже заранее было заложено в курс. Итого на 26.80-27.00 имеем дно, от которого по мере распродажи этих 2.7 ярдов и поедем вверх. Дыра в бюджете огромная, правительство тут же сольет эти халявные баксы для затыкания текущих долгов бюджета. А там только по зарплатам и всяким соцвыплатам под 70-80 миллиардов надо срочно закрыть!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 сер, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 25.11.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Это всё знает Витренко...
Человек о стране заботится и её деньгах, а не как свой карман набить!


З такими "заботливыми" і ворогів не треба:
«2,000,000 грн за 1 робочий день. Ще раз - два мільйони гривень! За один робочий день! Таку зарплату нинішній міністр Вітренко отримував у Нафтогазі минулого року, де він працював до липня. А ще - задекларував свої власні офшорні компанії у Кіпрі й Панамі, які так і не закрив ні під час роботи в Нафтогазі, ні працюючи в Уряді. А ще декларує 5 мільйонів доларів «премії» в тому ж Нафтогазі... Я не рахую купу всього рухомого і нерухомого - це він міг заробити в приватному секторі. Але ж Нафтогаз - стовідсотково державна компанія, до того ж, як показує аудит, - компанія збиткова. Яка так і не спромоглася за останні роки збільшити видобуток вітчизняного газу, аби Україна врешті не залежала від поставок із держави-агресора. І при тому, в бідній воюючій країні, в збитковій компанії - такі непристойно високі зарплати. Немає жодної моралі й совісті - ні у вітренків з коболєвими, ні в членів Уряду України, які своїми рішеннями дозволяють такі кричущі дисбаланси» https://galychyna.if.ua/analytic/vitren ... iv-griven/

Причому руку набив у перекачці бюджетних грошей у власні кишені ще в часи януковича.
А чи достатній обсяг, то сумнівно:
Водночас значна кількість газу, який зараз зберігається в підземних сховищах України, належить комерційним компаніям, у тому числі й іноземним.
Однак ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати його в Україні, а не вивозити за кордон. https://www.facebook.com/YVitrenko/post ... 0227254882
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 03 сер, 2021 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4444
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Урожай пшеницы в Украине в 2021 году может составить 30,7 млн тонн, что станет рекордным показателем за всю историю независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"По предварительным оценкам УКАБ, в этом сезоне ожидаются следующие валовые сборы: пшеница – 30,7 млн тонн, что на 23% выше показателя прошлого года и является рекордным показателем за всю историю независимости Украины", – сказано в сообщении.

УКАБ также прогнозирует урожай ячменя на уровне 10,1 млн тонн (на 33% выше показателя прошлого года), рапса – 2,6 млн тонн (на 3% выше показателя предыдущего года), гороха – 529 тыс. тонн (на 10% выше).


  yuri_m написав:Но местный валютный рынок никак не отреагировал на этот событие. Выходит всё уже заранее было заложено в курс.
а почему он должен реагировать, Разве кто то обещал слить их через межбанк?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:42

  yuri_m написав:Витренко всё правильно ждет. Поскольку он топ-менджер не первый год. И реальный топ, а не "попка" типа Лещенко и прочих Найемов. В мире нефть покатилась второй день вниз. В моменте с 74 упала до 69. Если тенденция пойдет и дальше такая, то за нефтью следом и газ начнет дешеветь! С некоторым временным лагом, но пойдет. Это всё знает Витренко и поэтому не спешит покупать газ по заоблачным ценам. Но на всякий случай всё равно подстраховался, закачав в хранилища минимально необходимый на зиму объем. А дальше будет ждать и выкупать ресурс уже по более вкусным ценам... Человек о стране заботится и её деньгах, а не как свой карман набить!


Какой-то панегирик прям, а не комментарий :lol: Витренко назначили в конце апреля. Решение, соответственно, можно было принять в первой половине мая, когда цена была практически вдвое ниже сегодняшней (на 45%, если быть точным) и когда сезонно цены на газ являются самыми низкими

PS: вполне допускаю, что цены до начала отопительного сезона еще успеют скорректироваться, но не факт что настолько сильно, что станут ниже майских
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10764
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 5203 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:50

  prodigy написав:очередной провальный аукцион ОВГЗ
сегодня недотянули даже до 3 млрд (около 2,4)
ставки низкие, я бы тоже не брал

на любимые многими 1,5летки совсем печалька, при лимите 3000 купили на 42,9млн (это позор какой-то), последняя неделя Дениса Шмыгаля , кто там следующий...несите, эти уже порвались

вот нафига этот лимит, если и так не берут

З огляду на ситуацію з наповненням бюджету та з відчутним скороченням витратної його частини, міністерство фінансів не має особливої потреби в додаткових запозиченнях. Більше того, не потрібно навіть позичати стільки, як запланували. Ріст прибутку в бізнесу, як наслідок, збільшення податкових відрахувань, відчутний ріст платежів з митниці та інших акцизів наповнює бюджет значно більше плану. Витрати бюджету по певних напрямках також зменшені (можливо у зеліти є страх проводити відверто корупційні операції, адже за цим уважно слідкують. Головнокомандуючому навіть прийшлося в керівництві СБУ всіх криворіжських схематозників позаміняти).
Та й погашати завтра (чи швидше обслуговувати) майже нічого не треба https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2021-08-04
Надходження від МВФ до Дня Незалежності фактично перекриють вересневі зовнішні платежі по держборгу...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 10.03.14
Подякував: 5729 раз.
Подякували: 5233 раз.
 
Профіль
3
10
19
  #<1 ... 8066806780688069>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Reader і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 97, 98, 99
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
980 893226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 16:01
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 758, 759, 760
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7598 3228801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 13:33
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2680, 2681, 2682
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26819 5116105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 08:25
чик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.