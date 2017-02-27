Додано: Вів 03 сер, 2021 17:26

Вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и результативно. Активны были все — от небольших клиентов до крупных игроков. Нацбанку не пришлось вмешиваться в ход торгов, но это не заслуга самого регулятора. Просто сами банки и их клиенты быстро выравнивали все перекосы спроса и предложения на межбанке.



В итоге «победили» продавцы. За день доллар вырос с 26,84/26,86 до 26,86/26,88 гривен, а вот курс евро почти не изменился — с 31,87/31,89 до 31,88/31,89 гривен. Порадовали наблюдателей и объемы торгов — к концу активной фазы сессии только по Bloomberg прошло операций на сумму около $ 175 млн. То есть валютный рынок, несмотря на период летних отпусков, демонстрирует очень хорошие по украинским меркам, показатели работы.



Выходы в первой половине дня Ситибанка с продажей доллара были нетипичны для межбанка и часть игроков ждала обвала котировок, но этого не произошло. Дело в том, что продажи иностранца быстро закрывались растущим спросом части крупных импортеров. И это выравнивало соотношение спроса и предложения.



Несмотря на некоторый рост котировок доллара — в целом все это больше напоминало сегодня «вялотекущие курсовые войны», нежели полноценное «наступление» доллара на позиции гривны на межбанке.



Ход торгов:



К 11 часам доллар просел с утренних 26,84/26,86 до 26,825/26,845 гривен и продержался в этих пределах с небольшими отклонениями почти до конца обеда.



К 14 часам доллар кратковременно подешевел до 26,815/26,835 гривен, но уже к 15:00 снова вырос до 26,84/26,86. Небольшой перевес спроса на уже затихающем рынке привел к продолжению постепенного роста котировок и завершилась сессия по доллару на отметке 26,86/26,88. НБУ предпочел в ситуацию не вмешиваться, да и большой потребности в этом явно не было.

Главные события 3 августа на валютном рынке:



Гривна несколько сдала свои позиции. Доллар подорожал с 26,84/26,86 до 26,86/26,88 гривен.



Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8382 гривны, а официальный курс на 4 августа 2021 года установлен на уровне 26,8411 гривен за доллар.