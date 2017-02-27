Додано: Вів 03 сер, 2021 17:51

Ой+ написав: З такими "заботливыми" і ворогів не треба: З такими "заботливыми" і ворогів не треба:

Чувствуется слог пролетария... "Всем копеечную зарплату, зато поровну!" Еще раз: Витренко является топ-менеджером компании, аналога "Газпрома". С той лишь разницей, что объем добычи не такой большой. Зато у нас импорт огромный! Предлагаете топ-чиновнику такой компании поставить зарплату 10000 грн? Уже такое проходили, все 25 лет с 1991 года. Зарплата средненькая у них была, зато газ за бюджетные деньги покупался втридорога за откаты жирные. И "Нафтогаз" пожизненно в убытках на 50-100 миллиардов гривен в год в тех ценах... И все суды, которые вела Украина, тоже благополучно сливались "за долю малую". Хотите снова вернуться к такой практике? Не может профессиональный топ-менеджер эффективно и честно работать за мизерную зарплату. Если конечно он не мазохист или не патриот до мозга костей.Маленькая зарплата - это всегда большой соблазн для коррупции. Особенно когда человек сидит на многомиллиардных потоках!А подобные статейки из "желтой прессы" показывайте бабушкам у подъезда. Они такие же пролетарии-"шариковы", как и Вы. "Всё отнять, да и поделить!"(с)