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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8066806780688069
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:51

  Ой+ написав:З такими "заботливыми" і ворогів не треба:

Чувствуется слог пролетария... "Всем копеечную зарплату, зато поровну!" Еще раз: Витренко является топ-менеджером компании, аналога "Газпрома". С той лишь разницей, что объем добычи не такой большой. Зато у нас импорт огромный! Предлагаете топ-чиновнику такой компании поставить зарплату 10000 грн? Уже такое проходили, все 25 лет с 1991 года. Зарплата средненькая у них была, зато газ за бюджетные деньги покупался втридорога за откаты жирные. И "Нафтогаз" пожизненно в убытках на 50-100 миллиардов гривен в год в тех ценах... И все суды, которые вела Украина, тоже благополучно сливались "за долю малую". Хотите снова вернуться к такой практике? Не может профессиональный топ-менеджер эффективно и честно работать за мизерную зарплату. Если конечно он не мазохист или не патриот до мозга костей. :) Маленькая зарплата - это всегда большой соблазн для коррупции. Особенно когда человек сидит на многомиллиардных потоках!

А подобные статейки из "желтой прессы" показывайте бабушкам у подъезда. Они такие же пролетарии-"шариковы", как и Вы. "Всё отнять, да и поделить!"(с)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:59

  vitaliian написав:а почему он должен реагировать, Разве кто то обещал слить их через межбанк?

Ну как бы да. Предоставляемые МВФ 2.7 миллиарда долларов не имеют жесткой привязки в виде обязательного пополнения ЗВР, как это было раньше. Эту сумму можно тратить куда угодно и как угодно. И она вся пойдет на погашение дефицита бюджета. То есть на тот же межбанк для превращения в гривну. Дефицитная дыра в бюджете продолжает расти, а до конца года времени всё меньше и меньше. Опять же бюджетникам надо выплатить зарплаты за лето и закрыть прошлые долги. У военных вообще полная жопа творится - надбавки все сняли, по соцвыплатам задержка в 2-3 месяца, и за аренду жилья аналогично.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Опять же бюджетникам надо выплатить зарплаты за лето и закрыть прошлые долги. У военных вообще полная жопа творится - надбавки все сняли, по соцвыплатам задержка в 2-3 месяца, и за аренду жилья аналогично.
на межбанке спекулянтов единицы, большинству надо либо купить либо продать валюту И ВСЁ. Они не задумываются о дефиците бюджета, траншах мвф, выводе капитала нерезидентами, иначе (в совокупности с их собственными задачами) получится слишком сложное и трудно-решаемое уравнение.

Если бы со спекуляций можно было жить, никто бы не занимался с/х, металлургией, кредитованием и проч. видами деятельности. Все держали бы штат трейдеров и спекулировали.
vitaliian
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