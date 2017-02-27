yuri_m написав:Ну как бы да. Предоставляемые МВФ 2.7 миллиарда долларов не имеют жесткой привязки в виде обязательного пополнения ЗВР, как это было раньше. Эту сумму можно тратить куда угодно и как угодно. И она вся пойдет на погашение дефицита бюджета. То есть на тот же межбанк для превращения в гривну. Дефицитная дыра в бюджете продолжает расти, а до конца года времени всё меньше и меньше. Опять же бюджетникам надо выплатить зарплаты за лето и закрыть прошлые долги. У военных вообще полная жопа творится - надбавки все сняли, по соцвыплатам задержка в 2-3 месяца, и за аренду жилья аналогично.
Плюсанул за трезвый взгляд на реальность. Можете поделиться мыслями относительно будущего курса гривна/долл.?
До речі, вагомим буде погашення через тиждень 11.08 https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2021-08-11 Більшість з фактично 12,5 млрд грн - це випуск пятирічок з серпня 2016 року, основну масу якого вигребли за червень-липень 2019 року. Можна припустити що це нерезиденти. Ось тут мінфіну варто прикласти зусиль, щоб цю суму оператори перевклали 10.08 інакше на МБ з 12 серпня може попасти більше 10 млрд грн чи біля 400 млн уо... Цікавенько...
yuri_m На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности – в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти – это проценты Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи. На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.
75stasstas75 написав:yuri_m На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности – в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти – это проценты Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи. На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.
так что скорее всего ни на какой межбанк эти деньги не попадут, а уйдут на выплату долгов
Тогда, в 2009 году, Украина получила от Фонда СПЗ на сумму в 1.017 млрд ($1,59 млрд) в рамках общей аллокации (general allocation) и еще дополнительно СПЗ 292 миллиона ($457 млн) в рамках специальной аллокации (special allocation) для стран, которые присоединились к Фонду после 1981 года и никогда до этого не получали такой аллокации.
75stasstas75 написав:yuri_m На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности – в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти – это проценты Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи. На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.
так что скорее всего ни на какой межбанк эти деньги не попадут, а уйдут на выплату долгов
Тогда, в 2009 году, Украина получила от Фонда СПЗ на сумму в 1.017 млрд ($1,59 млрд) в рамках общей аллокации (general allocation) и еще дополнительно СПЗ 292 миллиона ($457 млн) в рамках специальной аллокации (special allocation) для стран, которые присоединились к Фонду после 1981 года и никогда до этого не получали такой аллокации.
flyman написав:так тоді 2 ярди не дуже і врятували гривню від девалу,
девал 2008 был приправленный общемировой истерикой, звр 38 ярдов в теории хватало погасить спрос. Вдобавок рупия девальвировала с 23 до 30, на тот момент наша экономика целиком зависела от экспорта в рф.
flyman написав: думаю, що пропетляти з курсом ПА28 вряд чи вийде (коли ФРС почне піднімати ставку)
Ща Вас тапками забросают))) скажут, что благодаря с/х производителям и металлургам более реальна вероятность увидеть 25.хх, а ставку ФРС будет подымать не при нашей жизни )))
ага, ніколи так не було і ось знову: 1,6 -> 3 -> 5 -> 8 -> 28 По числам Фібоначі, мала би бути зупинка на 13, але дякую Петру Жадному і Валерії 200 з Кубіком Рубіка. Для Зеленки з Рибою вимальовується наступна зупинка на 41.