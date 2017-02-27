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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8066806780688069
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:36

  yuri_m написав:Ну как бы да. Предоставляемые МВФ 2.7 миллиарда долларов не имеют жесткой привязки в виде обязательного пополнения ЗВР, как это было раньше. Эту сумму можно тратить куда угодно и как угодно. И она вся пойдет на погашение дефицита бюджета. То есть на тот же межбанк для превращения в гривну. Дефицитная дыра в бюджете продолжает расти, а до конца года времени всё меньше и меньше. Опять же бюджетникам надо выплатить зарплаты за лето и закрыть прошлые долги. У военных вообще полная жопа творится - надбавки все сняли, по соцвыплатам задержка в 2-3 месяца, и за аренду жилья аналогично.

Плюсанул за трезвый взгляд на реальность. Можете поделиться мыслями относительно будущего курса гривна/долл.?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До речі, вагомим буде погашення через тиждень 11.08 https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2021-08-11 Більшість з фактично 12,5 млрд грн - це випуск пятирічок з серпня 2016 року, основну масу якого вигребли за червень-липень 2019 року. Можна припустити що це нерезиденти. Ось тут мінфіну варто прикласти зусиль, щоб цю суму оператори перевклали 10.08 інакше на МБ з 12 серпня може попасти більше 10 млрд грн чи біля 400 млн уо...
Цікавенько... ;)
orest
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:13

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:26

yuri_m
На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности – в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти – это проценты
Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов
В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи.
На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.

https://economy.24tv.ua/ru/dolgi-ukrain ... t_n1454502

так что скорее всего ни на какой межбанк эти деньги не попадут, а уйдут на выплату долгов
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:37

  75stasstas75 написав:yuri_m
На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности – в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти – это проценты
Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов
В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи.
На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.

https://economy.24tv.ua/ru/dolgi-ukrain ... t_n1454502

так что скорее всего ни на какой межбанк эти деньги не попадут, а уйдут на выплату долгов


Тогда, в 2009 году, Украина получила от Фонда СПЗ на сумму в 1.017 млрд ($1,59 млрд) в рамках общей аллокации (general allocation) и еще дополнительно СПЗ 292 миллиона ($457 млн) в рамках специальной аллокации (special allocation) для стран, которые присоединились к Фонду после 1981 года и никогда до этого не получали такой аллокации.

Итого Украина получила в 2009 году около $2 млрд.Источник: https://biz.censor.net/m3258434

----
так тоді 2 ярди не дуже і врятували гривню від девалу,
тому і цього разу, думаю, що пропетляти з курсом ПА28 вряд чи вийде (коли ФРС почне піднімати ставку)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:01

  flyman написав: думаю, що пропетляти з курсом ПА28 вряд чи вийде (коли ФРС почне піднімати ставку)


Ща Вас тапками забросают))) скажут, что благодаря с/х производителям и металлургам более реальна вероятность увидеть 25.хх, а ставку ФРС будет подымать не при нашей жизни )))
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Вів 03 сер, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:09

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:yuri_m
На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности – в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти – это проценты
Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов, из которых 664 миллиона набежали в виде процентов
В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи.
На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.

https://economy.24tv.ua/ru/dolgi-ukrain ... t_n1454502

так что скорее всего ни на какой межбанк эти деньги не попадут, а уйдут на выплату долгов


Тогда, в 2009 году, Украина получила от Фонда СПЗ на сумму в 1.017 млрд ($1,59 млрд) в рамках общей аллокации (general allocation) и еще дополнительно СПЗ 292 миллиона ($457 млн) в рамках специальной аллокации (special allocation) для стран, которые присоединились к Фонду после 1981 года и никогда до этого не получали такой аллокации.

Итого Украина получила в 2009 году около $2 млрд.Источник: https://biz.censor.net/m3258434

----
так тоді 2 ярди не дуже і врятували гривню від девалу,
тому і цього разу, думаю, що пропетляти з курсом ПА28 вряд чи вийде (коли ФРС почне піднімати ставку)


влітку 2009 (червень) курс був 7,6-7,7 і це після 9 у грудні 2008
потім в серпні знов якісь гойдалки...до 8,30/40, а рік закінчили 8,15/20
тобто ніякого девалу у 2009му не було :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:так тоді 2 ярди не дуже і врятували гривню від девалу,
девал 2008 был приправленный общемировой истерикой, звр 38 ярдов в теории хватало погасить спрос. Вдобавок рупия девальвировала с 23 до 30, на тот момент наша экономика целиком зависела от экспорта в рф.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:50

  sergikkc007 написав:
  flyman написав: думаю, що пропетляти з курсом ПА28 вряд чи вийде (коли ФРС почне піднімати ставку)


Ща Вас тапками забросают))) скажут, что благодаря с/х производителям и металлургам более реальна вероятность увидеть 25.хх, а ставку ФРС будет подымать не при нашей жизни )))

ага, ніколи так не було і ось знову: 1,6 -> 3 -> 5 -> 8 -> 28
По числам Фібоначі, мала би бути зупинка на 13, але дякую Петру Жадному і Валерії 200 з Кубіком Рубіка.
Для Зеленки з Рибою вимальовується наступна зупинка на 41.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:По числам Фібоначі, мала би бути зупинка на 13,
можно ещё на картах Шухарта погадать.
vitaliian
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