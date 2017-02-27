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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 сер, 2021 07:25
flyman написав:
ага, ніколи так не було і ось знову: 1,6 -> 3 -> 5 -> 8 -> 28...
1,6 - НЕ было; начинали с 1,75.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:50
Миша-клиент написав: flyman написав:
ага, ніколи так не було і ось знову: 1,6 -> 3 -> 5 -> 8 -> 28...
1,6 - НЕ было; начинали с 1,75.
Пам"ятаю 1,78. Загуглив перше-ліпше :Пишуть 1,83 :http://porogy.zp.ua/2015/04/infografika-kak-menyalsya-kurs-dollara-k-grivne-s-1996-goda/
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:20
alex10 написав:
Пам"ятаю 1,78. Загуглив перше-ліпше :Пишуть 1,83 ...
1,75 ИЛИ - 1,78, НО НЕ 1,6! Из "Википедии": "Карбованец ходил параллельно с гривной со 2 по 16 сентября 1996 года, после чего был изъят из обращения, но ещё долго подлежал обмену на гривну в банках без каких-либо ограничений. Обмен производился по курсу 1 гривна за 100 000 купоно-карбованцев при курсе доллара 176 100 купоно-карбованцев за 1 доллар США." (с)
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