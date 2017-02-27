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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8070807180728073>
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:38

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 26,92/26,94. Пора наверное и НБУ уже вмешаться (с предложением доллара)....
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:40

  FairyPrince написав:Щось занадто довго топчемось на місці, не може бути що це дно, щоб отак всім дали можливість закупитись, та чорта з два, підуть ще нижче, полоскочуть нерви тим хто вже закупився, короткочасне дно на пару годин і тоді вверх.


А вдруг уже август, и уже пора потихоньку ползти вверх? Несмотря на весь фундаментальный позитив? Как-то с выходных вверх посматриваем.
Некоторые обменки дернулись на 26.95 - 27.05 и снова откатились на 26.90-27.00.
Ну у них запас есть. А вот банки онлайн поползли вверх.
К примеру, ТАС - 26.90 - 26.95 - 26.97 (продажа).

  GDV29 написав:МБ 26,92/26,94. Пора наверное и НБУ уже вмешаться (с предложением доллара)....


Это смотря какие у него или у тех, кто ему указывает, на данный момент планы.

  XsanyaX написав:Я тут с начала июня не следил за форумом


Счастливые МБ не наблюдают.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 04 сер, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас всех подстригут и пойдем вниз
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А вдруг уже август, и уже пора потихоньку ползти вверх? Несмотря на весь фундаментальный позитив? Как-то с выходных вверх посматриваем
нарот привык что осенью дорожает а тут бац накупившим сюрпрайз сентябрь па26. Только надо нерезов позвать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:25

  spekulant написав:Сейчас всех подстригут и пойдем вниз


Росли в течение обеда. Давно такого не видел. Обычно на месте стоим, не мешаем аппетиту. А тут без долларов кусок в горло не лезет.
НБУ тут много покупал ниже 26.86.
На их месте я пустил бы повыше, чтобы зафиксировать прибыль, продав подороже.
А уже потом можно и вниз за новой порцией.
До сих пор удивляюсь, как они, имея все в руках для спекуляций (управляемый ими же рынок), умудрились убыток получить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бюджет попав на 0,125 млн. дол., через зе-депутата.
Беленюк олімпійський чемпіон. :lol:
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То все так, але я не вірю що отак дали час усім закупитись на дні, ніколи такого не було, дно має бути короткочасне, коли страшно купувати, а не коли топчемось днями на місці і коли комфортно..
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:01

Кулеба и Ермак зараз у Вашингтоні...
візит ПреЗедента 30 серпня
все буде добре, США нам допоможе
продавайте доллари (26.97) і копіть гривну...
інфа 100500
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:04

За оцінками Мінекономіки, ВВП України в першому півріччі збільшився на 1% (у т.ч. в І кварталі було зниження на 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року).

Раніше Мінекономіки оцінювало зростання ВВП у ІІ кварталі на рівні близько 6% (порівняно з цим же періодом минулого року). "Це дозволить у першому півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9%, а за підсумками 2021 року – у 4,1%, що відповідає офіційному прогнозу уряду", - зауважували у відомстві.

Наразі Мінекономіки очікує зростання економіки в поточному році на 4%.

Нагадаємо, НБУ залишив без змін прогноз зростання ВВП у 2021, 2022, 2023 роках - відповідно 3,8%, 4,0%, 4,0%. За оцінками Нацбанку, після зниження економіки в І кварталі 2021 році на 2,2% вона могла зрости на 7,5% у ІІ кварталі. НБУ очікує сповільнення зростання ВВП у ІІІ кварталі до 3,6%, а в IV кварталі - пришвидшення до 5,8%.

У 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.
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