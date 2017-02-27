ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:38
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ 26,92/26,94. Пора наверное и НБУ уже вмешаться (с предложением доллара)....
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:40
А вдруг уже август, и уже пора потихоньку ползти вверх? Несмотря на весь фундаментальный позитив? Как-то с выходных вверх посматриваем.
Некоторые обменки дернулись на 26.95 - 27.05 и снова откатились на 26.90-27.00.
Ну у них запас есть. А вот банки онлайн поползли вверх.
К примеру, ТАС - 26.90 - 26.95 - 26.97 (продажа).
Это смотря какие у него или у тех, кто ему указывает, на данный момент планы.
Счастливые МБ не наблюдают.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 04 сер, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сейчас всех подстригут и пойдем вниз
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:25
Росли в течение обеда. Давно такого не видел. Обычно на месте стоим, не мешаем аппетиту. А тут без долларов кусок в горло не лезет.
НБУ тут много покупал ниже 26.86.
На их месте я пустил бы повыше, чтобы зафиксировать прибыль, продав подороже.
А уже потом можно и вниз за новой порцией.
До сих пор удивляюсь, как они, имея все в руках для спекуляций (управляемый ими же рынок), умудрились убыток получить.
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бюджет попав на 0,125 млн. дол., через зе-депутата.
Беленюк олімпійський чемпіон.
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То все так, але я не вірю що отак дали час усім закупитись на дні, ніколи такого не було, дно має бути короткочасне, коли страшно купувати, а не коли топчемось днями на місці і коли комфортно..
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:01
Кулеба и Ермак зараз у Вашингтоні...
візит ПреЗедента 30 серпня
все буде добре, США нам допоможе
продавайте доллари (26.97) і копіть гривну...
інфа 100500
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:04
За оцінками Мінекономіки, ВВП України в першому півріччі збільшився на 1% (у т.ч. в І кварталі було зниження на 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року).
Раніше Мінекономіки оцінювало зростання ВВП у ІІ кварталі на рівні близько 6% (порівняно з цим же періодом минулого року). "Це дозволить у першому півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9%, а за підсумками 2021 року – у 4,1%, що відповідає офіційному прогнозу уряду", - зауважували у відомстві.
Наразі Мінекономіки очікує зростання економіки в поточному році на 4%.
Нагадаємо, НБУ залишив без змін прогноз зростання ВВП у 2021, 2022, 2023 роках - відповідно 3,8%, 4,0%, 4,0%. За оцінками Нацбанку, після зниження економіки в І кварталі 2021 році на 2,2% вона могла зрости на 7,5% у ІІ кварталі. НБУ очікує сповільнення зростання ВВП у ІІІ кварталі до 3,6%, а в IV кварталі - пришвидшення до 5,8%.
У 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.
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