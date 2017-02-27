* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.08.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:08
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:47
Для чого ви виділяєте жирним шрифтом те, що базується на низькій порівняльній базі 2020 року?
Фактично якби не високі ціни на руду/метал та хороший врожай, то ми топчемось на місці враховуючи низьку базу порівняння 2020 року.
Я б ці цифри інтерпретував краще із точки зору песиміста і додав
цитата: "дозволить ВСЬОГО НАВСЬОГО у першому півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9%, а за підсумками 2021 року – у 4,1%"
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:56
Державний та гарантований державою борг України
(станом на 30.06.2021)
Станом на 30 червня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2 514,36 млрд грн або 92,52 млрд дол. США.
Протягом червня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 2,36 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,0 млрд дол. США.
В розрізі валют погашення:
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:01
Красиво пропетляли от огласки реального роста во 2-м квартале)) Но тут не нужно быть семи пядей, чтобы прикинуть - если за 1-е полугодие рост составил 1%, а в 1-кв. падение - 2,2%, значит рост во 2-м кв. - 4,2% плюс-минус небольшой люфт. Что досадно мало, учитывая очень низкую базу сравнения -11,2%.
Не знаю, как по итогам года Минэкономики планирует выйти на +4%, особенно, учитывая, что база сравнения в 3-м кв. уже не такая низкая, как во 2-м (-3,5%), а в 4-м - и вовсе почти "нормальная" (-0,5%). Более вероятным выглядит рост в пределах 3% и возврат к доковидному уровню где-то в середине 2022-го при условии, что не прилетит новых черных лебедей
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................04.08.2021...........05.08.2021
дата розрахунку................03.08.2021............04.08.2021
Євро...................................31,8913.................31,9482...+0.18%
Долар США........................26,8411.................26,9094...+0.25%
После полудня доллар прибавил еще около 1.5 копеек.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и к 11 выросли на 2.5 копейки. Сделав паузу, после 11-30 выросли еще на копейку.
В мире доллар вчера вечером вырос, ночью падал, а с утра опять вырос. Сейчас индекс выше, чем вчера.
Справочный курс встретили котировками 26.9000 - 26.9200, что на 3.5 копейки выше открытия.
До обеда продолжался очень плавный рост, результатом которого стало повышение котировок на копейку. Хорошо отобедав, с новыми силами выросли на 3 копейки.
В мире доллар, достигший пика около полудня, стал снижаться, постепенно ускоряясь. На данный момент индекс опустился в область вчерашних значений.
Официальный курс встретили котировками 26.9450 - 26.9650. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 8.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.8225 (+9) -92
2019 - 25.5377 (+19) +137
2018 - 27.0927 (+8)
2017 - 25.8429 (-4)
|