Додано: Сер 04 сер, 2021 18:24

Лонгрид об экономической ситуации от Данилишина, если кто в ФБ не читал:



Згідно з опитуванням підприємств України, проведеним Національним банком у липні 2021 року, бізнес менш позитивно оцінює поточний економічний стан своїх підприємств та перспективи їх діяльності. Рівень оптимізму, що вимірюється індексом ділових очікувань, знизився порівняно з попереднім місяцем – з 51,6 до 50,8 пунктів, що є близьким до нейтрального значення. Зниження індексу відбулося за переважною більшістю видів економічної діяльності: у промисловості – з 52,5 до 51,9 пунктів, у будівництві – з 58,1 до 55,6 пунктів, у сфері послуг – з 52,3 до 50,1 пунктів. Водночас покращилися ділові настрої підприємств торгівлі, які, втім, продовжують залишатися нижчими від нейтрального рівня (49,7 пунктів у липні порівняно з 48,2 у червні).

Незважаючи на оптимістичні очікування щодо зростання обсягів виробництва та нових замовлень, підприємства промисловості очікують зростання цін на сировину та матеріали, та, як наслідок, збільшення собівартості виробництва. Це стримує капітальні інвестиції в промисловості та визначає меншу схильність підприємств галузі до виробництва інноваційної продукції. Так, за даними Держстату, кількість інноваційно активних промислових підприємств в Україні у 2018-2020 рр. скоротилася майже вчетверо порівняно з 2016-2018 рр., а частка обсягу реалізованої ними інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції у 2020 році становила менше 1,9%, що є утричі менше, ніж у 2000-х роках (в середньому 6,3%).

Це свідчить на користь необхідності посилення державної підтримки інвестиційної діяльності вітчизняних товаровиробників та стимулювання галузей із найбільшим мультиплікативним ефектом задля досягнення максимальної віддачі на вкладений капітал та підвищення частки інноваційної продукції у промисловому виробництві.

Бюджетна сфера

За оперативними даними Держказначейства виконання загального фонду державного бюджету за доходами у липні становило 102,2%, що стало результатом перевиконання планових показників податкових та митних надходжень (на 4,2% та 0,5% відповідно). З урахуванням більших від планових власних надходжень бюджетних установ, що обліковуються за спеціальним фондом, виконання державного бюджету за доходами в цілому у липні становило 106,9% від планового значення (+5,9 млрд. гривень).

За січень-липень 2021 року виконання державного бюджету за доходами становило 107,0% (+44,6 млрд. гривень) головним чином завдяки понадплановим надходженням платежів, що контролюються податковою та митною службами (перевиконання відповідних індикативних показників надходжень за сім місяців 2021 року становило 5,2% або 26,8 млрд. гривень).

Водночас видатки за загальним фондом державного бюджету за січень-липень 2021 року становили 634,5 млрд. гривень або 92,3% від розпису звітного періоду. В результаті цього загальний фонд державного бюджету за січень-липень поточного року було виконано з дефіцитом у розмірі 50,2 млрд. гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 132,4 млрд. гривень.

Одним із факторів, які визначали недотримання планових показників дефіциту державного бюджету, стало невиконання планового обсягу державних запозичень. Так, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2021 року становили 296,7 млрд грн або 74,7% від запланованих на цей період. Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 235,0 млрд. гривень, у тому числі в іноземній валюті 63,5 млрд. гривень (1,8 млрд. доларів США та 418,1 млн. євро); із зовнішніх джерел залучено 59,9 млрд. гривень (в еквіваленті).

При цьому, гривневі державні запозичення у липні становили лише 20,1 млрд. гривень, що майже удвічі менше від планових платежів з обслуговування та погашення внутрішнього боргу за відповідний місяць. Натомість середньозважена вартість державних запозичень у гривні на первинному ринку у липні становила 11,66%, що є 20-місячним максимумом вартості первинних розміщень.

Низькі обсяги розміщень ОВДП на внутрішньому ринку обумовили продовження скорочення загального обсягу ОВДП в обігу, яке за тиждень становило 7,9 млрд. гривень. Найбільше скоротили вкладення в ОВДП банки (-5,6 млрд. гривень) та нерезиденти (-2,1 млрд. гривень). Натомість зріс обсяг ОВДП у власності юридичних та фізичних осіб (разом майже на 1 млрд. гривень). Відсутність активних операцій Національного банку з державними цінними паперами обумовила подальше скорочення ОВДП у його портфелі – на 1,2 млрд. гривень за тиждень та на 8,5 млрд. гривень з початку року.

Валютний ринок

Рахунок поточних операцій у 1 півріччі 2021 року був зведений із профіцитом 370 млн. доларів США, що є суттєво меншим від минулорічного значення цього показника (+4,0 млрд. доларів США). Позитивне сальдо торгівлі послугами (+2,2 млрд. доларів США у січні-червні 2021 року), передусім, транспортними, дозволило компенсувати дефіцит торгівлі товарами (-2,2 млрд. доларів США). При цьому, надходження з оплати праці (+6,6 млрд. доларів США за 6 місяців 2021 року) були дещо більшими, ніж чисті виплати доходів на користь нерезидентів (-5,4 млрд. доларів США без урахування реінвестованих доходів). Послаблення карантинних обмежень в Україні та світі прискорило збільшення витрат українців за статтею «Подорожі», обсяг яких за 6 місяців 2021 року зріс до 2,2 млрд. доларів США, що практично відповідає значенню цього показника за аналогічний період минулого року.

Надходження прямих іноземних інвестицій визначаються головним чином реінвестованими доходами іноземних інвесторів. Так, прямі іноземні інвестиції в економіку України через участь прямого інвестора в капіталі зросли за 6 місяців на 2,7 млрд. доларів США, з яких 2,3 млрд. доларів – реінвестовані доходи прямого інвестора. Водночас без урахування реінвестованих доходів інвестиції прямого інвестора в капітал підприємства прямого інвестування (430 млн. доларів США) були недостатніми навіть для компенсації відпливу коштів прямих інвесторів з підприємств прямого інвестування через боргові інструменти (-460 млн. доларів США).

Урівноважені показники платіжного балансу визначають збалансовану ситуацію на міжбанківському валютному ринку. Упродовж минулого тижня спостерігалося переважання пропозиції іноземної валюти над попитом з боку клієнтів банків на МВРУ (на 44,0 млн. доларів США в середньому за день). Це дозволило банкам збільшити купівлю іноземної валюти в позицію, компенсуючи чистий продаж валюти з позиції минулого тижня та створюючи необхідний запас на випадок відновлення підвищеного попиту клієнтів на іноземну валюту. Інтервенції Національного банку з купівлі іноземної валюти минулого тижня становили 136 млн. доларів США, з яких 56 млн. доларів США було придбано шляхом інтервенції за єдиним курсом, 80 млн. доларів США – за найкращим курсом.

Сальдо інтервенцій НБУ у 2021 році зросло майже до 1 млрд. доларів США, а міжнародні резерви – збільшились до 28,9 млрд. доларів США, що на 560 млн. доларів США більше, ніж на 1 липня 2021 року та відповідає 92% від мінімально необхідного рівня за композитним критерієм МВФ.

Фінансовий сектор

Працюючі кредити банків у червні збільшилися на 2,1% (+14,4 млрд. гривень) за рахунок збільшення як працюючих кредитів корпоративному сектору (+1,6% або 7,3 млрд. гривень), так і за рахунок кредитування фізичних осіб (+3,4% або 5,8 млрд. гривень). В контексті зниження рівня доларизації банківських активів примітним є збільшення саме гривневого портфелю працюючих кредитів, яке дозволяє компенсувати поступове скорочення (списання) кредитів, наданих банками в іноземній валюті.

Активну підтримку гривневому кредитуванню надає реалізація державних програм “Доступні кредити 5-7-9%” та “Доступна іпотека 7%”. За минулий тиждень обсяг кредитів за програмою ”5-7-9%” зріс на 1,3 млрд. гривень (до 55,8 млрд. гривень), з яких 28,6 млрд. гривень було спрямовано на антикризову підтримку оборотних коштів підприємств, 20,4 млрд. гривень – на рефінансування існуючої заборгованості та 6,9 млрд. гривень – на інвестиційні цілі. Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (46%), торгівлі та виробництва (25%) та промислової переробки (17%).

Прибуток банківської системи за 6 місяців 2021 року перевищив 30 млрд. гривень, що на 6,3 млрд. гривень або на 26,4% більше ніж за аналогічний період минулого року. Основний внесок у зростання прибутковості банківської системи України здійснили збільшення чистих процентних та комісійних витрат банків (на 31% та 28% порівняно із 1 півріччям 2020 року), а також понад як триразове зменшення обсягів відрахувань банків у резерви за активними операціями (5,4 млрд. гривень порівняно із 17,8 млрд. гривень у січні-червні 2020 року). Рентабельність капіталу банків у червні становила 28,6%, активів – 3,3%.

Ліквідність банківського сектору (коррахунки банків та депозитні сертифікати НБУ) упродовж тижня дещо скоротилася – до 210,5 млрд. гривень, проте продовжує бути майже вчетверо більшою від нормативу обов’язкового резервування (54,5 млрд. гривень). На скорочення запасу ліквідності в банківській системі основний вплив мало акумулювання коштів на казначейському рахунку Уряду в НБУ, яке перевищило позитивний внесок (у збільшення ліквідності банківської системи) від скорочення обсягу готівки поза банками.

Операції з НБУ мали обмежений вплив на ліквідність банків, зважаючи на те, що за тиждень до банківської системи надійшло лише 130 млн. гривень рефінансування на строк 84 дні за ставкою 9%. Залишок заборгованості платоспроможних банків за кредитами рефінансування НБУ становить 87 млрд. гривень, що майже у 7 разів більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Слабка трансмісія кількісних показників операцій Національного банку з підтримки ліквідності банківської системи у показники кредитування банками реальної економіки потребує посилення уваги регулятора до питання трансмісії монетарної політики та калібрування відповідних інструментів з метою підвищення рівня забезпеченості нефінансового сектору кредитними ресурсами