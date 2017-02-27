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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8072807380748075
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:05

spekulant
Прогноз циклу ключової ставки Нацбанку

Для зниження інфляції до цільового рівня та недопущення розбалансування інфляційних очікувань Нацбанк підвищить ключову процентну ставку до вищого, ніж передбачалося раніше, рівня, йдеться у повідомленні регулятора.
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:06

  vitaliian написав:zРадио тяжело читать курсивом.

точно!
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:45

  d44 написав:
  Ой+ написав:Треба купляти буржуйку:
Цікава вся ця мулька від Газпрому. А хіба він "хоче постачаю, хочу ні"? Немає обсягів по контрактам з європейцями ?

объективности ради ситуация следующая. в последние годы произошел переход от долгосрочных контрактов к спотовым. но сейчас наблюдаем обратную сторону этого - объемы по долгосрочным контрактам Газпром выполняет. потребление сейчас выше среднего, но поставлять на споте - Газпром может, а может и не поставлять. чем он и пользуется, еще больше повышая спотовую цену. все понимают, что это шантаж, но формально Газпром правил не нарушает - в долгосрочной перспективе это аукнется, но пока Газпром на коне.

меня больше интересует, а куда девается газ - как-то никто не говорит, что добычу газа снизить нельзя, а мощностей в России для закачки не так много. может реально просто падение добычи газа?
Shaman
 
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  #<1 ... 8072807380748075
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