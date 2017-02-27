Додано: Сер 04 сер, 2021 19:45

d44 написав: Ой+ написав: Треба купляти буржуйку: Треба купляти буржуйку: Цікава вся ця мулька від Газпрому. А хіба він "хоче постачаю, хочу ні"? Немає обсягів по контрактам з європейцями ? Цікава вся ця мулька від Газпрому. А хіба він "хоче постачаю, хочу ні"? Немає обсягів по контрактам з європейцями ?

объективности ради ситуация следующая. в последние годы произошел переход от долгосрочных контрактов к спотовым. но сейчас наблюдаем обратную сторону этого - объемы по долгосрочным контрактам Газпром выполняет. потребление сейчас выше среднего, но поставлять на споте - Газпром может, а может и не поставлять. чем он и пользуется, еще больше повышая спотовую цену. все понимают, что это шантаж, но формально Газпром правил не нарушает - в долгосрочной перспективе это аукнется, но пока Газпром на коне.меня больше интересует, а куда девается газ - как-то никто не говорит, что добычу газа снизить нельзя, а мощностей в России для закачки не так много. может реально просто падение добычи газа?