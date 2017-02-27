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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8072807380748075
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:05

spekulant
Прогноз циклу ключової ставки Нацбанку

Для зниження інфляції до цільового рівня та недопущення розбалансування інфляційних очікувань Нацбанк підвищить ключову процентну ставку до вищого, ніж передбачалося раніше, рівня, йдеться у повідомленні регулятора.
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:06

  vitaliian написав:zРадио тяжело читать курсивом.

точно!
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:45

  d44 написав:
  Ой+ написав:Треба купляти буржуйку:
Цікава вся ця мулька від Газпрому. А хіба він "хоче постачаю, хочу ні"? Немає обсягів по контрактам з європейцями ?

объективности ради ситуация следующая. в последние годы произошел переход от долгосрочных контрактов к спотовым. но сейчас наблюдаем обратную сторону этого - объемы по долгосрочным контрактам Газпром выполняет. потребление сейчас выше среднего, но поставлять на споте - Газпром может, а может и не поставлять. чем он и пользуется, еще больше повышая спотовую цену. все понимают, что это шантаж, но формально Газпром правил не нарушает - в долгосрочной перспективе это аукнется, но пока Газпром на коне.

меня больше интересует, а куда девается газ - как-то никто не говорит, что добычу газа снизить нельзя, а мощностей в России для закачки не так много. может реально просто падение добычи газа?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Те що зараз відбувається на ринку газу в ЄС фрау рібентроп і решта німецько-австрійських кремлелизоблюдів заслужили. Як і наші зелебобіки
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/ ... y-amerikoy
Є сподівання, що Вашингтон підкине нам грошиків і змусить це зробити Берлін, щоб компенсувати для нас ріст цін... https://www.bbc.com/ukrainian/news-57921338
orest
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:59

  orest написав:Те що зараз відбувається на ринку газу в ЄС фрау рібентроп і решта німецько-австрійських кремлелизоблюдів заслужили. Як і наші зелебобіки

К этому изначально всё и шло...
Зображення

РФ разминает мускулы, показывая Европе, насколько «временными» могут быть рекордные цены на природный газ.
Сокращение поставок из РФ, похоже, вызовет кризис заполняемости хранилищ
на континенте.
Как отмечает агентство Bloomberg, чрезвычайный глобальный кризис поставок природного газа спровоцировал потрясающий рост цен от Нидерландов до Китая.

Так что происходит?
Назовите это идеальным штормом сокращения поставок, отсутствия достаточных запасов и продолжающегося геополитического позиционирования, поскольку РФ оказывает давление на власти ЕС, чтобы они одобрили проект двойного трубопровода "Nord Stream-2" через Балтийское море в Германию.
В худшем случае цены на газ в Европе могут взорваться до суборбитального уровня, которым Джефф Безос мог бы гордиться, если на континенте не хватит запасов природного газа.
Следовательно, если европейские хранилища быстро не заполнятся к началу зимы, то есть нетривиальный шанс, что Европа может буквально замерзнуть.
Заполняемость хранилищ есть ключевым источником рычагов для российского "Северного потока-2" и, следовательно, ключевым полем битвы в политическом финале.
https://www.zububrothers.com/2021/08/03 ... he-screws/
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:25

  zРадио написав:Незважаючи на оптимістичні очікування щодо зростання обсягів виробництва та нових замовлень, підприємства промисловості очікують зростання цін на сировину та матеріали, та, як наслідок, збільшення собівартості виробництва. Це стримує капітальні інвестиції в промисловості та визначає меншу схильність підприємств галузі до виробництва інноваційної продукції.
страдаете от инфляции?

Це свідчить на користь необхідності посилення державної підтримки інвестиційної діяльності вітчизняних товаровиробників та стимулювання галузей із найбільшим мультиплікативним ефектом задля досягнення максимальної віддачі на вкладений капітал та підвищення частки інноваційної продукції у промисловому виробництві.

мы напечатаем еще больше денег, чтоб вам стало легче!

Под уже готовую цель (печатание денег) подбирается логика. Для этого увязали инфляцию и капитальные инвестиции, хотя связь между ними не явная.

Каким образом государство может поддержать инвестиционную деятельность товаропроизводителей? Только косвенно через дешевые кредиты (= инфляция). В Украине как обычно еще раздадут деньги самым талантливым и приближенным инноваторам.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 23:01

  zРадио написав:Лонгрид об экономической ситуации от Данилишина, если кто в ФБ не читал:
вообщем это писец полный. Вроде определи проблему - рост себестоимости производства.

И вывод. К чему проблема приведет - не к еще большей инфляции и ухудшению уровня жизни граждан, что население будет сокращаться с еще большей скоростью

А к замедлению инноваций! Нашли проблему! Та те инновации больше зависят от состояния мозга собственника, защищённости инвестиций, рейтинга экономики, здоровой конкурентной среды, те далеко других факторов!
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 00:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:В худшем случае цены на газ в Европе могут взорваться до суборбитального уровня, которым Джефф Безос мог бы гордиться, если на континенте не хватит запасов природного газа.

В Азии резко выросли спрос на газ и цены, которые превысили $ 550 за тысячу кубометров.
Тем временем жаркое лето привело к тому, что спрос на газ в Азии продолжает расти и регион отбирает топливо в том числе у Европы, устанавливая все новые сезонные рекорды стоимости спотового газа. На этой неделе она выросла до $ 570 за тысячу кубометров.

Який зв’язок між жарким літом і більшим споживанням газу? Газові електростанції і кондиціонери?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 00:36

  Ukrainian написав: Який зв’язок між жарким літом і більшим споживанням газу? Газові електростанції і кондиціонери?

Да, очень много эл. энергии потребляют кондиционеры, которые устанавливают почти везде. Из-за нехватки эл.энергии запускаются резервные блоки на эл.станцииях, которые работают на угле, который тоже сильно подорожал. Если цены не упадут,
то это всё аукнется и на курсе гривны. Так как уголь нужен не только для укр. ТЭС, но и для металлургии. Ну а с газом и так всё понятно...

Газпром выбрал очень удачный момент для сокращения поставок газа,
дабы взвинтить цены до небес, и приковать внимание ЕС к своей трубе...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 01:21

  RTC12 написав:
  Ukrainian написав: Який зв’язок між жарким літом і більшим споживанням газу? Газові електростанції і кондиціонери?

Да, очень много эл. энергии потребляют кондиционеры, которые устанавливают почти везде. Из-за нехватки эл.энергии запускаются резервные блоки на эл.станцииях, которые работают на угле, который тоже сильно подорожал. Если цены не упадут,
то это всё аукнется и на курсе гривны. Так как уголь нужен не только для укр. ТЭС, но и для металлургии. Ну а с газом и так всё понятно...

Газпром выбрал очень удачный момент для сокращения поставок газа,
дабы взвинтить цены до небес, и приковать внимание ЕС к своей трубе...

Я думаю це підвищить інтерес до пошуку альтернатив. Можливо німці перенесуть кінцевий срок виведення АЕС з експлуатації
Польша уже заявила про намір побудувати 6 нових блоків потужністью сумарною потужністью 6-9 гВт
Ukrainian
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