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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8073807480758076
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 07:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это точно валютная ветка ?
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:00

  spekulant написав:Это точно валютная ветка ?

А що не так ? Люди обговорюють фундаментальні чинники, що вплинуть на курс в майбутньому. Чи потрібно обсмоктувати коливання курсу +- 0,5-1 % за тиждень-два ?
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:07

  prodigy написав:
  zРадио написав:
  prodigy написав:За оцінками Мінекономіки, ВВП України в першому півріччі збільшився на 1% (у т.ч. в І кварталі було зниження на 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року).

Раніше Мінекономіки оцінювало зростання ВВП у ІІ кварталі на рівні близько 6% (порівняно з цим же періодом минулого року). "Це дозволить у першому півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9%, а за підсумками 2021 року – у 4,1%, що відповідає офіційному прогнозу уряду", - зауважували у відомстві.

Наразі Мінекономіки очікує зростання економіки в поточному році на 4%.

Нагадаємо, НБУ залишив без змін прогноз зростання ВВП у 2021, 2022, 2023 роках - відповідно 3,8%, 4,0%, 4,0%. За оцінками Нацбанку, після зниження економіки в І кварталі 2021 році на 2,2% вона могла зрости на 7,5% у ІІ кварталі. НБУ очікує сповільнення зростання ВВП у ІІІ кварталі до 3,6%, а в IV кварталі - пришвидшення до 5,8%.

У 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.


Красиво пропетляли от огласки реального роста во 2-м квартале)) Но тут не нужно быть семи пядей, чтобы прикинуть - если за 1-е полугодие рост составил 1%, а в 1-кв. падение - 2,2%, значит рост во 2-м кв. - 4,2% плюс-минус небольшой люфт. Что досадно мало, учитывая очень низкую базу сравнения -11,2%.

Не знаю, как по итогам года Минэкономики планирует выйти на +4%, особенно, учитывая, что база сравнения в 3-м кв. уже не такая низкая, как во 2-м (-3,5%), а в 4-м - и вовсе почти "нормальная" (-0,5%). Более вероятным выглядит рост в пределах 3% и возврат к доковидному уровню где-то в середине 2022-го при условии, что не прилетит новых черных лебедей


в 8м классе прислали учительницу русского языка на подмену, нормальная такая...но на доске сделала грамматическую ошибку, нашелся один zРадио и довел её до нервного срыва (она говорила, что это описка, а ученик-вы не знаете предмет, и у вас только пед.училище, хотя тетка лет 20 и больше работала в школах), в итоге она ушла к директору, тот хотел, чтобы zРадио извинился, он конечно отказался...тогда училка сказал, что в этот класс не вернется и пусть zРадио преподает предмет, который он хорошо знает

пс Презедент профан в экономике, но 2+2 даже он сложит...весь расчет на то, что никто не будет читать внимательно, тут не рост ВВП главное, тут главное не заморозить украинцев и дожить до весны, а ВВП "це таке" (Маркевич)

якщо підняти ціни на енергоносії в 2 рази, то ріст ВВП теж 2Х, не 4% а 8%?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:31

  spekulant написав:Это точно валютная ветка ?

а о чем говорить в часы когда мб закрыт? о своих хотелках, уже кто хотел тот высказался, а повторять одно и то же не признак наличия интеллекта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:33

  spekulant написав:Это точно валютная ветка ?


да, валютная

вам купить или продать?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:57

  prodigy написав:
  spekulant написав:Это точно валютная ветка ?


да, валютная

вам купить или продать?


И оптимисты и песимисты сидят на котлетах гривна/долар и ждут хоть какого-то движения
joik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:50

  joik написав:
  prodigy написав:
  spekulant написав:Это точно валютная ветка ?


да, валютная

вам купить или продать?


И оптимисты и песимисты сидят на котлетах гривна/долар и ждут хоть какого-то движения

Ну а кому-то уже безразлично происходящее) 75% грн на депо, 23% бакса, и можно лишь изредка заглядывать сюда вспоминать пугалки загонял и кто в итоге оказался прав :)

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:05

  joik написав:И оптимисты и песимисты сидят на котлетах гривна/долар и ждут хоть какого-то движения


Прикол в том, что проиграют и те и другие.

Грубо говоря на мировом рынке цена в долларах выросла на 10%, у нас на 40%, зато курс гривны на 5% укрепился. В итоге держатели валюты потеряли 40%, а держатели гривны потеряли 35%. Всем плохо, но тем кто в гривне есть какое-то утешение, что другим еще хуже. Как-то так... :)
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