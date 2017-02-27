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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:17
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.08.2021.................26,9428
Доллар прибавил около 3.5 копеек.
МКГ*............7.1446............7.1366...........-0.11%
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Очень неспешно попив кофе, выросли на 1.5 копейки и надолго остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, резко вырос до уровня недельной давности, после чего стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.9450 - 26.9650, что на 2 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Не было также и существенных движений по отдельным статьям.
Во вторник объем МБ незначительно вырос с 485.1 до 502.6 млн. Чистый спрос составил 497.6 млн. Клиентские обороты выросли существенней, спрос и предложение были близки к балансу.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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