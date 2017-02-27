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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:17
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.08.2021.................26,9428
Доллар прибавил около 3.5 копеек.
МКГ*............7.1446............7.1366...........-0.11%
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Очень неспешно попив кофе, выросли на 1.5 копейки и надолго остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, резко вырос до уровня недельной давности, после чего стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.9450 - 26.9650, что на 2 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Не было также и существенных движений по отдельным статьям.
Во вторник объем МБ незначительно вырос с 485.1 до 502.6 млн. Чистый спрос составил 497.6 млн. Клиентские обороты выросли существенней, спрос и предложение были близки к балансу.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а когда следующий аукцион по ОВГЗ ? И Где можно посмотреть по нему статистику ?
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:59
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:44
читаю прогнозы валют, графики таблицы, споры с обсуждениями МВФ, кредиты, ОВГЗ и такое ощущение... что все это уже не влияет на курс.
Интересно, а Вы замечаете чтото странное с поведением курса доллара?
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:58
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.08.2021..........06.08.2021
дата розрахунку.............04.08.2021...........05.08.2021
Євро................................31,9482................31,8964...-0.16%
Долар США.....................26,9094................26,9395...+0.11%
После полудня гривна отыграла треть копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Очень неспешно попив кофе, выросли на 1.5 копейки и надолго остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, резко вырос до уровня недельной давности, после чего стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.9450 - 26.9650, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на полкопейки. Наскоро перекусив, медленно пошли вниз и почти за час опустились на 1.5 копейки, после чего окончательно уравновесились.
В мире доллар после 12 умеренно снижался, но сейчас отыграл почти все это снижение.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.9250 - 26.9450. За день опустились на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Очень спокойная сессия с разнонаправленными движениями в пределах двух копеек.
Этот день в истории:
2020 - 27.7028 (-12) -77
2019 - 25.7350 (+20) +120
2018 - 27.0927 (+8)
2017 - 25.8429 (-4)
Опубликованы
Нет.
Я замечаю попытки делать прогнозы на основании очень ограниченного количества анализируемых факторов и искреннее удивление, когда эти прогнозы не сбываются.
Мне показалось бы странным, если бы курс был легко прогнозируем.
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