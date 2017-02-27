Додано: Чет 05 сер, 2021 14:58

НБУ написав: Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 951,1 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 2,1% завдяки насамперед дорозміщенню урядом єврооблігацій та купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку.

Цитрин написав: Интересно, а Вы замечаете чтото странное с поведением курса доллара? Интересно, а Вы замечаете чтото странное с поведением курса доллара?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............05.08.2021..........06.08.2021дата розрахунку.............04.08.2021...........05.08.2021Євро................................31,9482................31,8964...-0.16%Долар США.....................26,9094...................+0.11%После полудня гривна отыграла треть копейки.Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Очень неспешно попив кофе, выросли на 1.5 копейки и надолго остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки.В мире доллар, достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, резко вырос до уровня недельной давности, после чего стабилизировался.Справочный курс встретили котировками 26.9450 - 26.9650, что на 2 копейки выше открытия.После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на полкопейки. Наскоро перекусив, медленно пошли вниз и почти за час опустились на 1.5 копейки, после чего окончательно уравновесились.В мире доллар после 12 умеренно снижался, но сейчас отыграл почти все это снижение.Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.9250 - 26.9450. За день опустились на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Очень спокойная сессия с разнонаправленными движениями в пределах двух копеек.Этот день в истории:2020 - 27.7028 (-12) -772019 - 25.7350 (+20) +1202018 - 27.0927 (+8)2017 - 25.8429 (-4)ОпубликованыНет.Я замечаю попытки делать прогнозы на основании очень ограниченного количества анализируемых факторов и искреннее удивление, когда эти прогнозы не сбываются.Мне показалось бы странным, если бы курс был легко прогнозируем.