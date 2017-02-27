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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:17
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.08.2021.................26,9428
Доллар прибавил около 3.5 копеек.
МКГ*............7.1446............7.1366...........-0.11%
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Очень неспешно попив кофе, выросли на 1.5 копейки и надолго остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, резко вырос до уровня недельной давности, после чего стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.9450 - 26.9650, что на 2 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Не было также и существенных движений по отдельным статьям.
Во вторник объем МБ незначительно вырос с 485.1 до 502.6 млн. Чистый спрос составил 497.6 млн. Клиентские обороты выросли существенней, спрос и предложение были близки к балансу.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а когда следующий аукцион по ОВГЗ ? И Где можно посмотреть по нему статистику ?
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:59
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:44
читаю прогнозы валют, графики таблицы, споры с обсуждениями МВФ, кредиты, ОВГЗ и такое ощущение... что все это уже не влияет на курс.
Интересно, а Вы замечаете чтото странное с поведением курса доллара?
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:58
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.08.2021..........06.08.2021
дата розрахунку.............04.08.2021...........05.08.2021
Євро................................31,9482................31,8964...-0.16%
Долар США.....................26,9094................26,9395...+0.11%
После полудня гривна отыграла треть копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Очень неспешно попив кофе, выросли на 1.5 копейки и надолго остановились. Около 12 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, резко вырос до уровня недельной давности, после чего стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.9450 - 26.9650, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на полкопейки. Наскоро перекусив, медленно пошли вниз и почти за час опустились на 1.5 копейки, после чего окончательно уравновесились.
В мире доллар после 12 умеренно снижался, но сейчас отыграл почти все это снижение.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.9250 - 26.9450. За день опустились на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Очень спокойная сессия с разнонаправленными движениями в пределах двух копеек.
Этот день в истории:
2020 - 27.7028 (-12) -77
2019 - 25.7350 (+20) +120
2018 - 27.0927 (+8)
2017 - 25.8429 (-4)
Опубликованы
Нет.
Я замечаю попытки делать прогнозы на основании очень ограниченного количества анализируемых факторов и искреннее удивление, когда эти прогнозы не сбываются.
Мне показалось бы странным, если бы курс был легко прогнозируем.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:33
В том и загвоздка, курс стал легко прогнозируемым. Поэтому попытки натянуть ОВГЗ и другие факторы выглядят излишне. Есть конечно небольшие случайные колебания ±10 коп, но в целом тренд прогнозируемый. Ощущение, что курс искусственный. Такое впечатление, что все ждут что вот вот чтото поменяется и курс станет непредсказуемый, но этого не происходит. Не замечаете?
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:58
Последний раз лениво анализировал индикаторы, поймал себя на мысли, что заранее знаю результат, и как ни странно угадал. Уже не первый раз, хотя раньше часто ошибался. Подумалось что многие тоже заметили странную предсказуемость. Ну раз никто другой ничего странного не заметил, может быть просто случайность. Собственно поэтому и задал вопрос - узнать что другие думают
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