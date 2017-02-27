Додано: Чет 05 сер, 2021 17:27

Четверг прошел на валютном рынке очень интересно, хотя и не блистал особым разнообразием котировок. За день котировки доллара находились в очень узком коридоре покупок 26,925-26,945 гривен и продаж от тех же 26,945 до 26,965 гривен. Лишь под конец торговой сессии котировки опустились до отметки 26,91/26,93 гривны за доллар.



“Фишкой” и “сенсацией” дня стал неожиданный для всех выход Нацбанка под конец сессии с покупкой $5 млн долларов по 26,92 гривны. Зачем регулятор выходил с данной интервенцией так и осталось загадкой для дилеров банков и клиентов. На тренд по курсу это уже глобально не влияло, особо избытка или нехватки валюты не ощущалось, время выхода на торги – тоже, мягко говоря, нетипичное и малоэффективное с точки формирования у рынка “понимания” того, что “хочет” регулятор по курсу. Но факт остается фактом – НБУ присутствовал на межбанке.



Если посмотреть на все происходящее сегодня на межбанке со стороны, то можно смело говорить о том, что противостояние интересов крупных игроков сегодня закончилось почти ничем. Доллар за день подешевел на 1,5 копеек – с утренних 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен, а сам тренд по курсу можно назвать “боковиком”. Но “загадочный” выход НБУ с покупкой доллара в конце дня значительно оживил участников рынка именно своей логикой, которая так и осталась в недрах самого Национального банка.

Главные события 5 августа на валютном рынке:



Доллар подешевел на 1,5 копейки – с 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен.



Нацбанк выходил сегодня на межбанк под конец дня с “загадочной” покупкой $5 млн по 26,92 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9428 гривны, а официальный курс на 6 августа 2021 года установлен на уровне 26,9395 гривен за доллар.